Dva izraelska pilota poginula na sjevernim okupiranim teritorijama

24 maj 2026 - 23:33
News ID: 1818364
ABNA24: Hebrejski mediji objavili su da su dva pilota režima poginula u padu lakog aviona na sjevernim okupiranim teritorijama.

Kanal 12 cionističkog režima izvijestio je da je "Yuval Anbar", potpukovnik rezervnih snaga, pilot borbenog aviona i bivši komandant eskadrile, danas poginuo u padu lakog aviona u "Tel Adashimu".
Hebrejski mediji također su objavili da je drugi pilot aviona, "Eti Talmi", 72, iz Donje Galileje, poginuo u nesreći.
Mediji nisu spomenuli razlog pada aviona.
Hebrejski mediji također su izvijestili da je Hezbollah danas lansirao više od 30 eksplozivnih kvadkoptera prema režimskoj vojsci i okupiranim teritorijama.
Izraelski mediji, navodeći tri teška sigurnosna incidenta za cionističke vojnike na jugu Libana od strane Hezbollahove jedinice Radwan, naglasili su da je danas najteži dan u Libanu od uspostavljanja primirja.

