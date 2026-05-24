Fox News citirao je visokog zvaničnika američke administracije koji tvrdi da ako je Iran spreman na ozbiljne ustupke po pitanju obogaćenog uranijuma, SAD bi mogle biti spremne ponuditi značajne ustupke Iranu u smislu ukidanja sankcija.

U tom smislu je izjavio: "Ako Iranci naprave značajne ustupke po pitanju obogaćivanja, mi ćemo također ponuditi značajne ustupke u pogledu ukidanja sankcija."

Washington govori o mogućnosti ukidanja sankcija, dok godinama insistira na ovoj okrutnoj politici pod lažnim izgovorima.

Međutim, web stranica Bloomberga je u subotu naglasila da je kapacitet američke politike sankcija iscrpljen i da nove sankcije više neće vršiti dodatni pritisak na Iran.

Američki zvaničnik je djelimično odbacio izvještaje da bi sporazum mogao biti potpisan u nedjelju, navodeći neka ograničenja.

Također je, govoreći o novoj situaciji u Hormuškom moreuzu, rekao: „Ne mislimo da je naplaćivanje prolaza u Moreuzu prihvatljiv ishod.“