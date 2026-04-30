Guterres: Kontinuirana kriza na Bliskom istoku gura globalnu ekonomiju na rub recesije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Antonio Guterres je novinarima u Ujedinjenim nacijama u četvrtak (po lokalnom vremenu) rekao: Kriza na Bliskom istoku ulazi u treći mjesec i uprkos uspostavljanju krhkog primirja, posljedice postaju sve gore sa svakim satom koji prolazi.

Dodao je: „Duboko sam zabrinut zbog ograničenja prava i sloboda plovidbe u regiji Hormuškog tjesnaca, koja su spriječila kretanje nafte, plina, hemijskih gnojiva i druge vitalne robe, poremetila tržišta energije, transporta, proizvodnje i hrane te stavila globalnu ekonomiju u tešku situaciju.“ Generalni sekretar UN-a govorio je o tri scenarija koja predstoje: Prvo, scenarij u kojem se ograničenja ukidaju danas, u kojem slučaju će lancima snabdijevanja trebati mjeseci da se oporave, što će produžiti pad ekonomske proizvodnje i povećati cijene. Prema njegovim riječima, u ovom scenariju, globalni ekonomski rast će nastaviti padati ove godine, sa 3,4 posto na 3,1 posto, a globalna inflacija, koja je bila u silaznom trendu, povećat će se sa 3,8 posto na 4,4 posto. Također, rast globalne trgovine robom smanjit će se sa 4,7 posto prošle godine na oko 2 posto, a doći će i do značajnih poremećaja u lancima snabdijevanja.

Guterres je naglasio: Svijet, koji se još nije oporavio od posljedica pandemije i rata u Ukrajini, suočit će se s daljnjim ekonomskim pritiscima, a ovo je najbolji mogući scenarij.

Generalni sekretar UN-a je rekao: U drugom scenariju, i ako ova kriza potraje do sredine 2026. godine, ekonomski rast će se smanjiti na 2,5 posto. Inflacija će dostići 5,4 posto, a 32 miliona ljudi će se dodati siromašnoj populaciji.

Izjavio je: Doći će do nestašice hemijskih gnojiva i smanjenja poljoprivrednih prinosa. Dodatnih 45 miliona ljudi će se suočiti s teškom glađu, a razvojni dobici koji su s mukom postignuti brzo će se izgubiti.

U vezi s trećim scenarijem i nastavkom ozbiljnih poremećaja do kraja ove godine, Guterres je upozorio: U ovom slučaju, inflacija će premašiti 6 posto, ekonomski rast će pasti na 2 posto, doći će do široko rasprostranjene patnje, posebno među najugroženijim grupama u svijetu, a svijet će se suočiti s rizikom ekonomske recesije; recesije koja će imati duboke posljedice po ljude, ekonomiju, te političku i društvenu stabilnost.

Navodeći da se ove posljedice eksponencijalno povećavaju, rekao je: Što duže ova vitalna arterija ostane blokirana, to će biti teže popraviti štetu i ljudska cijena će se povećati.

Generalni sekretar UN-a je naglasio: Zemlje u razvoju će najviše patiti, jer veliki dugovi ograničavaju njihovu sposobnost da se nose s gubitkom radnih mjesta, rastućim siromaštvom i glađu.

Guterres je nastavio: Ova kriza je već uzrokovala gubitke za naredne mjesece. Svaki dan kada brodovi ne mogu ploviti, ovi troškovi se povećavaju, a njeni efekti se pojačavaju u cijeloj globalnoj ekonomiji.

Navodeći da UN pokušava ublažiti efekte ove krize, rekao je: Šef Međunarodne pomorske organizacije razvija okvir za sigurnu evakuaciju brodova i pomoraca iz zone sukoba, pod uslovom da su ispunjeni sigurnosni uslovi.

Generalni sekretar UN-a je naglasio: Sada je vrijeme da razgovaramo i pronađemo rješenja koja će nas odvesti od ruba i preduzmemo korake koji će utrti put miru.

