Utjecaj američkog rata protiv Irana dosegao je svjetske šoljice kafe

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), posljedice rata protiv Irana dosegle su i šoljice kafe, jer je zabrinutost zbog kontinuiranog poremećaja pomorskog transporta i energetskog tržišta povećala cijenu kafe, dok su istovremeno klimatske prijetnje brazilskim poljoprivrednim proizvodima izvršile veći pritisak na tržište. Bloomberg News je izvijestio da se tržište kafe sada suočava s pritiscima geopolitike i vremenskih uslova istovremeno.

Fjučersi arabike u New Yorku porasli su za 3,1 posto u ranom trgovanju prije nego što su se zaustavili na 2,883 dolara po funti, što je porast od 2 posto. Fjučersi robuste u Londonu porasli su za 2,9 posto.

Utjecaj američkog rata na Iran utječe na svjetske šoljice kafe

Hormuški tjesnac povećava troškove

Bloomberg je izvijestio da je američki predsjednik Donald Trump produžio primirje s Iranom na neodređeno vrijeme, ali mirovni pregovori ostaju u zastoju. Uprkos smanjenom riziku od direktnog vojnog sukoba, tržišta još uvijek nisu vidjela jasan znak skorog ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, jedne od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte i plina, što održava visoke cijene energije.

Carlos Mira, šef istraživanja poljoprivrednih proizvoda u Rabobanku, rekao je da je rizik od nastavka sukoba utjecao na niz poljoprivrednih proizvoda, uključujući kafu, te da je utjecaj pogoršan smanjenjem potvrđenih zaliha zrna arabike i robuste. Dodao je da rastuće cijene nafte povećavaju troškove transporta i logistike poljoprivrednih proizvoda.

Daryl Christ, viši potpredsjednik za poljoprivredne proizvode i meke proizvode u Aziji u StoneX Group, rekao je da su cijene kafe osjetljive na rast cijena zbog visoke ovisnosti o gorivu prilikom transporta zrna, koja se prvo kamionima prevoze iz unutrašnjosti do luka, a zatim izvoze.

To znači da svako povećanje cijena goriva direktno povećava troškove transporta kafe sa farme do krajnjeg potrošača, prema Bloombergu.

Brazil udvostručuje pritisak

Pored rata, tržište je pod pritiskom i zbog vremenskih problema u Brazilu, najvećem svjetskom proizvođaču kafe. Gnanasigar Thiagarajan, direktor ComTrends Researcha, rekao je da kontinuirana suša prijeti izgledima za brazilski urod kafe.

Povećanje cijena nije bilo ograničeno samo na kafu, jer cijene kakaa i sirovog šećera također rastu u New Yorku, navodi se u izvještaju Bloomberga, što ukazuje na to da se utjecaj rata protiv Irana i rastućih troškova energije širi na tržišta hrane i sirovina.

Dok trgovci prate napredak američkog rata protiv Irana, tržište također promatra nebo iznad Brazila, gdje politika i vrijeme sada zajedno određuju globalnu cijenu kafe.