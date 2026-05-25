Cionistički zvaničnici: Moramo nastaviti rat u punom obimu / Kao odgovor na svaki napad dronom, 10 zgrada u Bejrutu mora biti uništeno!

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ministri finansija i unutrašnje sigurnosti cionističkog režima pozvali su na direktan napad na Bejrut kao odmazdu za napade dronova Hezbolaha na izraelske vojnike u južnom Libanu.

Izraelski mediji su izvijestili da je tokom sastanka izraelskog sigurnosnog kabineta, koji je održan u prisustvu vojnih zapovjednika i trajao je oko 5 sati, Benjamin Netanyahu pozvao na efikasna odbrambena rješenja kako bi se suprotstavili napadima dronova Hezbolaha i zatražio od izraelske vojske da pronađe odgovarajuće rješenje za suprotstavljanje ovoj rastućoj prijetnji.

Tokom ovog sastanka, tvrdokorni izraelski ministar financija Bezalel Smotrich rekao je da za svaki dron koji Hezbollah pošalje treba uništiti 10 zgrada u južnim predgrađima Bejruta. Netanyahu je ismijao ovaj prijedlog, smatrajući ga nepraktičnim.

Izraelski ministar unutarnje sigurnosti Itamar Ben-Giver također je na ovom sastanku rekao da ne bismo trebali dozvoliti da pitanje samoubilačkih napada dronovima postane normalna stvarnost.

Pozvao je na smjelije mjere u tom pogledu, rekavši da je sada vrijeme da izraelski premijer kaže Donaldu Trumpu da ćemo nastaviti rat protiv Libana. Moramo isključiti struju Libanu, okupirati južna predgrađa Bejruta i nastaviti rat u punom obimu.