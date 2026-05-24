85. noć narodnog okupljanja Iranaca za odbranu islamske domovine

Prema Novinskoj agenciji ABNA - večeras su, kao i prethodnih noći, ulice Irana svjedočile značajnom prisustvu ljudi koji, uprkos više od dvanaest sedmica nametnutog rata, ne samo da se nisu umorili, već su svake noći postojaniji nego prethodne noći u odbrani svoje islamske domovine.

Bez obzira na to da li je postignut dogovor ili ne, ljudi čvrsto čuvaju ulice i spremni su za svaku opciju i da brane Iran.

Među ovom ogromnom gomilom, ono što je najupečatljivije su epski i jedinstveni slogani koje ljudi skandiraju u znak podrške borcima fronta otpora.

Osuđujući zločine Sjedinjenih Država i Izraela, ljudi su naglasili da su posvećeni domovini u svakoj situaciji i traže krv potlačenih šehida Ramazanskog rata.

Držeći zastave i slike Vođe Revolucije, učesnici su skandirali slogane u znak podrške njemu i izjavljivali svoju povezanost s rukovodstvom Islamske revolucije.