Veliko okupljanje američkih muslimana protiv vala mržnje; Od žrtava San Diega do posvećenosti palestinskom pitanju

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA) sa Al Jazeere, više od 25.000 američkih muslimana okupilo se na godišnjoj konferenciji Islamskog kruga Sjeverne Amerike u Baltimoreu, SAD; sastanak je održan samo nekoliko dana nakon oružanog napada na Islamski centar San Diega, a na njegovu atmosferu utjecala je zabrinutost zbog porasta islamofobije u Americi.

U prošlosedmičnom napadu na Islamski centar San Diega, dvojica naoružanih napadača otvorila su vatru na prisutne, ubivši tri osobe. Govornici na konferenciji nazvali su žrtve napada simbolima hrabrosti i pozvali muslimansku zajednicu da svoju tugu pretvori u društvenu i političku akciju. „Potrebno nam je više od saučešća, potrebna nam je snaga volje i otpornost“, rekla je Lena Masri, advokatica Vijeća za američko-islamske odnose.



Od odbrane džamije do odbrane muslimanskih prava

Masri je objasnila da su žrtve napada, uključujući zaštitara, službenika džamije i komšiju, žrtvovali svoje živote da bi spasili druge. Prema njenim riječima, Amin Abdullah se borio s napadačima, dok su Mansour Kadhiha i Nader Awad požurili da pomognu drugima i kontaktiraju hitne službe.

Naglasila je da baš kao što su ove osobe štitile fizički prostor muslimanske zajednice, uključujući džamiju, školu i vjernike, sada je odgovornost muslimanske zajednice da brani svoj „civilni prostor“; od prava na bogosluženje i govor do prava na organiziranje i odbranu Palestine.

Antiislamske figure; Snažne pristalice Izraela

Podrška Palestini i Gazi bila je glavna tema konferencije. Palestinski simboli, uključujući maramu za glavu, palestinsku zastavu i dizajn lubenice, viđeni su na raznim dijelovima mjesta održavanja. Učesnici su također napisali poruke solidarnosti na šatoru koji će u Gazu poslati dobrotvorna organizacija.

Govornici i aktivisti na sastanku povezali su islamofobiju u Sjedinjenim Državama i politiku izraelskog režima u Gazi, na Zapadnoj obali i u Libanu. Naglasili su da su neke od poznatih antiislamskih ličnosti u Sjedinjenim Državama čvrste pristalice Izraela i politički saveznici Donalda Trumpa. Politika Trumpove administracije o deportaciji kritičara Izraela koji nisu državljani SAD-a također je navedena kao dio pritiska na palestinske pristalice.

Sigurnosne zabrinutosti i napori za jedinstvo

Nakon napada u San Diegu, organizatori konferencije objavili su da su poduzete opsežne sigurnosne mjere za zaštitu učesnika; od domaćih sigurnosnih snaga do saradnje sa sigurnosnim kompanijama i lokalnom policijom Baltimorea. Saad Kazemi, predsjednik organizacije, osvrnuo se na zabrinutost muslimana zbog porasta islamofobije i imigracijske politike američke vlade te rekao da se muslimanska zajednica mora suprotstaviti mržnji i diskriminaciji uz saradnju "razumnih i racionalnih" ljudi na političkoj sceni. Također je naglasio da se američki muslimani oslanjaju na Ustav i pravne strukture ove zemlje kako bi branili svoja prava.