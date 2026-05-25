Trump traži od muslimanskih zemalja da potpišu mirovne sporazume s Izraelom

Prema navodima dvojice američkih zvaničnika upoznatih s razgovorom, Trump je ovu poruku uputio liderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Pakistana, Turske, Egipta, Jordana i Bahreina. Tokom razgovora otvorena je tema nastajućeg dogovora s Iranom, a pojedini lideri, među njima i predsjednik UAE Mohammed bin Zayed, izrazili su podršku tom procesu.

Jedan američki zvaničnik naveo je da je Trump nakon toga najavio razgovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom te poručio da očekuje da će izraelski lider uskoro biti uključen u isti format pregovora.

Prema istim izvorima, od država koje još nisu dio Abrahamskog sporazuma ili nemaju potpisane mirovne sporazume s Izraelom očekuje se da se priključe procesu normalizacije odnosa.

Jedan američki zvaničnik opisao je reakciju lidera ovim riječima:

"Na liniji je zavladala tišina, a Trump se našalio i pitao jesu li još tu. Potom je najavio da će se njegov zet Jared Kushner i izaslanik Steve Witkoff narednih sedmica baviti tim pitanjem."

Trump je u nedjelju na platformi Truth Social zahvalio bliskoistočnim državama na podršci i saradnji te naveo:

"Želio bih zahvaliti, do sada, svim zemljama Bliskog istoka na njihovoj podršci i saradnji, koje će dodatno biti unaprijeđene i ojačane njihovim pridruživanjem nacijama historijskih Abrahamskog sporazuma".

Pakistan i Saudijska Arabija zvanično su odbili prijedlog.