Gdje odlaze bogataši iz Dubaija?

Privatne škole, plaže, luksuzni hoteli, zabavni parkovi, dozvoljena konzumacija alkohola i neplaćanje poreza na dohodak za iseljenike, učinilo je ovaj grad mjestom sastanka biznismena iz svih dijelova svijeta.

Ali, od nedavno stvari su se promijenile i krenule u negativnom smjeru.

Nakon američko-izraelske agresije na Iran i iranskog žestokog odgovora, Dubai je ušao u krizni period u kojem većina bogataša želi napustiti ovaj grad i potražiti mjesto za uživanje na drugoj lokaciji.

U UAE živi nekoliko miliona stranaca, uključujući veliki broj milionera, a Dubai prima najveći dio tog stanovništva, pa je i odlazak najizraženiji upravo tamo. Prema procjenama i izjavama konzultanata za migracije, interes bogatih za preseljenje u druge zemlje porastao je više od 40%.

Više od 35 država sada se takmiči da privuče bogate i mobilne pojedince. Među popularnim destinacijama su Novi Zeland, Malta, Maldivi, Argentina i Turska, koja nudi povoljnije porezne uslove za određene strance.

Italija, posebno Milano, postaje jedna od najatraktivnijih alternativa. Tamo imućni stranci mogu koristiti relativno povoljan porezni sistem (fiksni godišnji porez na inostrani prihod), razvijenu poslovnu mrežu i kvalitetne međunarodne škole. Građani EU se mogu preseliti bez ograničenja, dok drugi mogu dobiti boravak kroz ulaganja ili donacije.

Sve veću pažnju privlači i Singapur, koji nudi stabilnost i predvidljiv pravni sistem. Iako ima više poreze i stroža pravila nego Dubai, sve više bogatih ga vidi kao sigurniju i dugoročno predvidljiviju opciju. Banke u Singapuru bilježe rast priliva bogatstva iz UAE.

Čini se da emiratski raj, polako ali sigurno, gubi svoj nekadašnji sjaj i slavu.