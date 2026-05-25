Ne smatramo direktne pregovore s Tel Avivom legitimnim

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Šejh Ali Al-Khatib, zamjenik predsjedavajućeg Vrhovnog vijeća šiita Libana, osvrćući se na 26. godišnjicu oslobođenja južnog Libana, rekao je da ovaj dan dolazi u teškim uvjetima s kojima se zemlja suočava kao rezultat kontinuirane agresije cionističkog režima protiv Libana.

Obilježavanje sjećanja na šehide i Sayyeda Hassana Nasrallaha

Prilikom obilježavanja imena i sjećanja na šehide mudžahedina i heroja i Sayyeda Hassana Nasrallaha, generalni sekretar libanskog Hezbollaha, Al-Khatib, izjavio je: Na ovaj značajan dan, potvrđujemo nacionalne principe protiv brutalne izraelske agresije i cionističke okupacije naše zemlje, jer niko u Libanu ne može ostati posmatrač suočen s ovim nivoom uništenja i opasnosti.

Dodao je: Pozivamo na hitnu i potpunu koordinaciju između libanonske vlade, koju predstavlja vojska, s jedne strane, i otpora, s druge strane, tako da svaka odluka o ratu i miru postane jedinstvena suverena odluka, umjesto da vlada postane stranka koja provodi strane agende protiv otpora.

Protivljenje direktnim pregovorima sa cionističkim režimom

Al-Khatib je naglasio: Ne priznajemo nikakvu legitimnost za direktne pregovore sa cionističkim režimom ni pod kojim nazivom. Jedino što se može prihvatiti su indirektni pregovori uz nepristrasno međunarodno posredovanje. Pod uslovom da je njen glavni cilj potpuni i bezuvjetni prekid primirja i potpuno povlačenje cionističkog režima sa okupiranih teritorija Libana te povratak stanovnika i oslobađanje zatvorenika i početak procesa obnove.

Nastavio je: "Rješavanje pitanja oružja otpora bit će provedeno putem isključivo unutrašnjeg dijaloga u kojem Libanonci, u okviru ustava i unutrašnjih zakona, odobravaju nacionalnu odbrambenu strategiju koja štiti Libanon i čuva pravo na otpor kao odgovor na agresiju."

Zamjenik predsjednika Vrhovnog vijeća šiita Libana napomenuo je da oružje otpora nije opravdanje za agresiju, već odgovor na okupaciju i kontinuirane prijetnje. Stav Libana mora ostati protivljenje agresiji, normalizaciji odnosa i mandatu SAD-a.