Prva poruka sekretara Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti: Neće biti povlačenja

25 maj 2026 - 23:59
ABNA24: Sekretar Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Islamske Republike Iran naglasio je u poruci narodu da neće biti povlačenja.

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Mohammad Baqer Zolqadr, sekretar Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana napisao je u svojoj prvoj poruci iranskoj naciji: "Neće biti povlačenja." Vojno polje, diplomatsko polje i ljudi koji su poslani na ulice pokazali su to svojim snažnim otporom i oborili neprijatelja na zemlju.

Dodao je: Sada više nego ikad, zemlji je potrebno jedinstvo i kohezija kako bi se i Amerikanci i cionisti razočarali u tom pogledu.

Zolqadr je primijetio: Polje jedinstva i kohezije je još jedno polje u borbi. Kolektivni napor da se spriječi bilo kakav govor ili djelovanje koje narušava jedinstvo dovest će dragi Iran do konačne pobjede, ako Bog da.

