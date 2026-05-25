Prva poruka sekretara Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti: Neće biti povlačenja

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Mohammad Baqer Zolqadr, sekretar Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana napisao je u svojoj prvoj poruci iranskoj naciji: "Neće biti povlačenja." Vojno polje, diplomatsko polje i ljudi koji su poslani na ulice pokazali su to svojim snažnim otporom i oborili neprijatelja na zemlju.

Dodao je: Sada više nego ikad, zemlji je potrebno jedinstvo i kohezija kako bi se i Amerikanci i cionisti razočarali u tom pogledu.

Zolqadr je primijetio: Polje jedinstva i kohezije je još jedno polje u borbi. Kolektivni napor da se spriječi bilo kakav govor ili djelovanje koje narušava jedinstvo dovest će dragi Iran do konačne pobjede, ako Bog da.