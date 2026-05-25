1,5 miliona muslimana započinje obrede hadža

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), obredi hadža privukli su muslimane iz cijelog svijeta, uključujući Iran. Saudijski mediji izvještavaju da je uprkos sjeni rata na Bliskom istoku, više hodočasnika doputovalo iz inostranstva kako bi učestvovalo u ovogodišnjem hadžu u poređenju sa prošlom godinom.

Hodočasnici: Niko ne želi rat

Mnogi hodočasnici u Meki izrazili su nadu da će se uskoro uspostaviti mir.

„Rat s Iranom pogodio je cijeli svijet. Niko ne želi rat ili štetu“, rekao je Mohamed Chehadeh, 50-godišnji Egipćanin, dok je hodao kroz gomilu napuštajući Veliku džamiju.

Ovogodišnji hadž će se održati u sparnoj vrućini, kao i prethodnih godina, prema izvještajima arapskih medija, a očekuje se da će temperature veći dio sedmice dostići iznad 40 stepeni Celzijusa.

Uprkos vrućini i neizvjesnosti oko rata, hodočasnici u Meki su u odličnom raspoloženju.

Iranski hodočasnici su sinoć počeli napuštati Meku, a druga grupa hodočasnika počela je napuštati Meku u ponedjeljak.

30.000 iranskih hodočasnika na ovogodišnjem hadžu

Ove godine, oko 30.000 Iranaca učestvovalo je u obredima hadža.

Hadž je jedan od pet stubova islama i svi muslimani koji su u mogućnosti da ga obave moraju ga obaviti barem jednom. Prvi obred hadža uključuje sedam obilazaka oko Kabe. Hodočasnici zatim sedam puta obilaze dva brda Safa i Merva. Zatim idu na Minu (udaljenu oko pet kilometara).

Utorak je vrhunac obreda hadža, a hodočasnici se okupljaju u pustinji Arafat (oko 10 kilometara od Mine) prije nego što krenu na Minu.