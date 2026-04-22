Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), univerzitetski profesor u Finskoj kritikovao je političko-vojni pristup svoje zemlje i pridruživanje američkoj osovini opisao kao "stratešku grešku". Stav koji je iznesen istovremeno s izvještajima o kašnjenjima ili obustavama slanja američkog oružja u Evropu.

Tuomas Malinen, profesor na Univerzitetu u Helsinkiju (Helsinki, glavni grad Finske), objavio je u poruci na društvenoj mreži X da je Finska napravila ozbiljnu grešku odabravši partnerstvo sa SAD-om. Oštrim tonom je napisao: „Zaista smo bili jako glupi što smo se drugi put zaredom pridružili gubitniku; 1941. godine možda nismo imali izbora, ali sada kada nemamo izbora, ova odluka pokazuje našu ludost.“

Prema Reutersu, Bijela kuća je obavijestila evropske zemlje da bi moglo doći do problema s isporukom oružja zbog prioriteta koji se daje njihovim vojnim potrebama u slučaju sukoba s Iranom.

Kaže se da kašnjenja utiču na nekoliko zemalja u Evropi, uključujući baltičke zemlje i Skandinaviju. Finska, koja se pridružila NATO-u 4. aprila 2023. godine, sada se suočava s posljedicama svoje ovisnosti o zapadnim vojnim strukturama, ovisnosti koja još jednom otkriva neefikasnost i nepovjerenje u američke obaveze prema saveznicima.