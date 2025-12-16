Sudan na vrhu liste svjetskih humanitarnih kriza

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Sudan je ponovo na vrhu liste "Global Humanitarian Crisis Watch"; liste koju je objavio Međunarodni komitet za spašavanje, a koja ukazuje na nastavak rata koji je odnio živote desetina hiljada ljudi.

Izvještaj, objavljen danas, u utorak, stavio je Sudan na vrh zemalja koje su najviše izložene riziku od novih humanitarnih kriza ili pogoršanja postojećih kriza treću godinu zaredom.

"Ono što se dešava u Sudanu nije tragičan događaj, već rezultat neaktivnosti svijeta u vezi s krizom, pa čak i akcija koje su doprinijele njenom pogoršanju i produženju", rekao je David Miliband, izvršni direktor Međunarodnog komiteta za spašavanje, u saopštenju.

„Razmjere sudanske krize, koja je treću godinu zaredom na vrhu liste i sada je najveća humanitarna kriza u zabilježenoj historiji, znak su ove neefikasnosti“, dodao je.

Rat u Sudanu počeo je u aprilu 2023. (1402. aprila) borbom za moć između vojske i milicija, što je dovelo do najveće krize raseljavanja na svijetu. Više od 12 miliona ljudi je raseljeno, mnogi od njih žrtve krađe, nasilja, gubitka rođaka, pa čak i silovanja.

Sudan slijede palestinske teritorije, Južni Sudan, Etiopija i Haiti. Međunarodni komitet za spašavanje saopštio je da iako ove zemlje čine samo 12 posto svjetske populacije, u njima živi 89 posto onih kojima je potrebna humanitarna pomoć. Također se predviđa da će do 2029. (1408.) više od polovine svjetskog stanovništva koje živi u ekstremnom siromaštvu živjeti u ovim zemljama.

Druge zemlje na listi uključuju Mjanmar, Demokratsku Republiku Kongo, Mali, Burkinu Faso, Libanon, Afganistan, Kamerun, Čad, Kolumbiju, Niger, Nigeriju, Somaliju, Siriju, Ukrajinu i Jemen.