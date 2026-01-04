SAD i Izrael vode "mehki rat" kako bi destabilizirali Iran nakon poraza u junu

Načelnik štaba iranskih oružanih snaga, general-major Abdolrahim Mousavi, dao je ove komentare na sastanku sa policijskim komandantima i zvaničnicima u nedjelju usred sporadičnih protesta u iranskim gradovima zbog ekonomskih teškoća.

Rekao je da će se iranska nacija oslanjati na svoj iransko-islamski identitet i svoju prirodu traženja mira i otpora protiv neprijatelja, te da nikada neće dozvoliti izgrednicima i prevarenima da djeluju protiv zemlje.

„Neprijatelji, posebno Sjedinjene Američke Države i izraelski režim, fokusirani su na podsticanje nesigurnosti u Iranu korištenjem alata mekog ratovanja kako bi nadoknadili svoj poraz u 12-dnevnom nametnutom ratu [u junu]“, dodao je.

Nakon što su Sjedinjene Američke Države i izraelski režim pretrpjeli jasan poraz i razočarali se svojom bezuspješnom agresijom, okrenuli su se mehkom ratovanju i ekonomskom pritisku u pokušaju da „stvore nesigurnost i nemire u zemlji kao način da kompenziraju svoj neuspjeh“, naglasio je vrhovni general.

Mousavi je primijetio da su vlasnici trgovina i trgovci izrazili svoje opravdane i legitimne zahtjeve za stabilizaciju deviznog kursa i poboljšanje uslova poslovanja.

Međutim, rekao je, SAD i izraelski režim „brzo i uzbuđeno“ su rasporedili svoje obučene agente da iskoriste proteste i poremete nacionalnu sigurnost i mir putem psiholoških operacija i taktika kognitivnog ratovanja.

Pohvalio je mudru i pronicljivu iransku naciju što se brzo odvojila od izgrednika i onih koji žele stvoriti haos.

Vođa Islamske revolucije, ajetullah Seyyed Ali Khamenei, u subotu je rekao da je devalvacija nacionalne valute "neprirodna" i da uključuje "ruku neprijatelja".

Govoreći o nedavnim nemirima širom zemlje, koji su počeli na Teheranskom Velikom bazaru prošle sedmice, ajatolah Khamenei rekao je da su trgovci na bazaru "među najodanijim dijelovima zemlje Islamskoj revoluciji", naglašavajući da se "ne može sukobljavati s islamskim sistemom u ime bazara i trgovaca".