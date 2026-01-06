Iran se ne boji neprijatelja i neće se pokoriti američkoj dominaciji

"Mi smo učenici škole šehida i ne bojimo se neprijatelja", rekao je Vahidi na skupu veterana iračkog rata protiv Irana 1980-ih u jugoistočnom gradu Kermanu u utorak.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je Trump zaprijetio Iranu u objavi na društvenim mrežama, tvrdeći da su SAD "spremne i spremne" napasti Iran. Teheran je oštro osudio prijetnju, a iranski zvaničnici upozorili su SAD protiv bilo kakvog "avanturizma".

"Nacije su shvatile da moraju biti nezavisne i odbiti da se pokore američkoj dominaciji", dodao je Vahidi.

Napomenuo je da se Washington nalazi u "silaznoj putanji", dodajući da su alati koje je nekada koristio za dominaciju svijetom izgubili svoju efikasnost. "Prisiljen je da ostvaruje svoje ciljeve silom, ratom, terorom i krađom."

Dodao je da akcije poput otmice predsjednika neke zemlje ili atentata na general-pukovnika Kasema Solejmanija ne pokazuju snagu, već odražavaju "vrhunac poniženja i znakove kolapsa".

Mislio je na američku otmicu venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura u subotu, tokom koje su on i njegova supruga avionom prevezeni iz Venecuele nakon vojne agresije i prevezeni u New York City kako bi se suočili s neutemeljenim optužbama za trgovinu drogom.

General Soleimani, bivši komandant iranskih elitnih Kuds snaga, ubijen je u američkom napadu dronom u Bagdadu u januaru 2020. godine.

Vahidi je istakao status generala Soleimanija, rekavši da on nije bio samo pojedinac, već, kako ga je opisao vođa Islamske revolucije ajatolah Seyyed Ali Khamenei, "škola mišljenja" i pokret koji je u toku i dalje živ i utjecajan.

Napomenuo je da su Daesh stvorili iranski protivnici, ali da ga je na kraju porazio general Soleimani, koji je bio majstor u rješavanju složenih izazova kroz liderstvo, oslanjanje na Boga i racionalno donošenje odluka.

Iranski neprijatelji vjerovali su da će atentat na generala Soleimanija oslabiti zemlju, ali umjesto toga, iranska nacija je ojačala i Soleimanijev utjecaj je sada veći nego prije, rekao je Vahidi. Zamjenik komandanta IRGC-a dodao je da će iranska upornost osigurati da budućnost pripada islamu i iranskoj naciji.