Amerika i Izrael pokušavaju stvoriti haos u Iranu nakon poraza u 12-dnevnom ratu / Mediji bi trebali pokušati širiti istinu

U intervjuu za ABNA, libanska medijska aktivistica Zeinab Farhat naglasila je, misleći na nedavne nemire: Projekt destabilizacije Irana iznutra je stari projekt koji su Amerika i Izrael mnogo puta provodili, trošeći stotine miliona dolara.

Prema njenim riječima, američko-cionistička osovina godinama nastoji izvesti proteste na ulice direktno podržavajući mreže i vođe nemira.

Farhat je dodala: Iranski neprijatelji koriste svaki domaći događaj, od ekonomskih pitanja do društvenih incidenata, da preuveličavaju i iskrivljuju stvarnost, a rast vrijednosti dolara nakon nedavnog poraza postao je novi izgovor za podsticanje nemira.

Ova medijska aktivistica smatra „prosvjetljenje i objašnjenje“ najvažnijim alatom za suprotstavljanje ovom projektu, te je, pozivajući se na iskustvo medija u Gazi, rekla: Kontinuirano objavljivanje stvarnih slika i narativa može utjecati na svjetsko javno mnijenje.

Upozorila je da su isječci i sinhronizirani isječci glavni alat izgrednika za iskrivljavanje istine.

Farhat je naglasila: Iranski mediji trebaju ići dalje od perzijskog jezika kako bi proizvodili sadržaj na arapskom i engleskom jeziku; jer je neiranska publika više izložena lažnim narativima o unutrašnjoj situaciji u Iranu zbog dominacije zapadnih medija.