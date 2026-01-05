Iran obnovio proizvodnju gasa u rafineriji koju je napao Izrael

Iranski ministar za naftu Mohsen Paknejad obišao je u ponedjeljak rafineriju Fajr Jam u južnoj provinciji Bushehr, rekavši da postrojenje sada isporučuje do 13 miliona kubnih metara (mcm) zaslađenog gasa dnevno nacionalnoj mreži gasovoda kao rezultat pravovremene popravke.

Paknejad je rekao da su iranski tehničari i stručnjaci u potpunosti popravili dva prerađivačka voza u rafineriji Fajr Jam koji su oštećeni tokom izraelskih napada.

Dodao je da će obnova postrojenja igrati važnu ulogu u snabdijevanju gasom domaćinstava i preduzeća tokom tekuće hladne sezone.

Rafinerija Fajr Jam jedna je od najvećih rafinerija gasa na Bliskom istoku. Postrojenje prerađuje gas koji se isporučuje iz Južnog Parsa, najvećeg svjetskog gasnog polja, koje se nalazi na pomorskoj granici Irana i Katara, kao i nekoliko drugih rezervi gasa u Perzijskom zaljevu.

Paknejad je rekao da će također posjetiti drugu rafineriju plina oštećenu u izraelskom ratu, koja se nalazi u 14. fazi Južnog Parsa, napominjući da se očekuje da će postrojenje uskoro nastaviti s radom nakon završetka popravki na jednoj od njegovih linija.

Ministar je rekao da je proizvodnja plina iz iranskog dijela Južnog Parsa, koji je odgovoran za više od 70% ukupne potražnje za plinom u zemlji, dostigla rekordni nivo od 725 miliona kubnih metara dnevno.