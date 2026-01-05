HTS i Izrael razgovaraju o sigurnosti

Delegacija sirijskog režima Hayat Tahrir al-Sham (HTS) održala je novu rundu razgovora s izraelskim zvaničnicima u Parizu, dok nove vlasti pozivaju Tel Aviv da zaustavi smrtonosne napade na zemlju i povuče se s teritorija okupiranih nakon pada bivšeg predsjednika Bashara al-Assada 2024. godine.

Sirijska državna novinska agencija (SANA) izvijestila je u ponedjeljak da su sirijsku delegaciju predvodili ministar vanjskih poslova režima HTS-a, Asaad Hassan al-Shaibani, i generalni direktor obavještajne službe Hussein al-Salama.

Izvor je rekao za SANA da su razgovori održani pod koordinacijom i posredovanjem Sjedinjenih Država i da su usmjereni na postizanje "uravnoteženog sigurnosnog sporazuma".