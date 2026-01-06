Hezbollah je spreman suočiti se s Izraelom sa 70.000 boraca i stotinama projektila

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Nakon neuspjeha pritiska na libanski otpor u američko-cionističkom projektu razoružanja, cionistički izvori su priznali da Hezbollah nije samo uspio vratiti svoju ljudsku snagu na predratni nivo, već je sada sposoban ciljati srce okupiranih teritorija s desetinama hiljada boraca i stotinama projektila.

Prema izraelskom Kanalu 12, izvještaji naglašavaju da Hezbollah ima stotine projektila i raketa koje mogu dosegnuti osjetljiva područja cionističkog režima, uključujući Gush Dan u centru okupirane Palestine i jug okupiranih teritorija.

Sinoć, u nastavku kršenja sporazuma o prekidu vatre između cionističkog režima i Libana, režim je započeo zračne napade na različita područja Libana.

Izvori vijesti izvijestili su da su cionisti ciljali grad "Al-Manara" u regiji Bekaa koja se nalazi u istočnom Libanu.

Izraelski ratni avioni također su bombardirali grad "Anan" u južnom Libanu, a prijavljeni su i napadi na grad "Ain Al-Tina" u južnoj regiji.

Također, kanal "Al-Manar" je u utorak ujutro izvijestio: "Neprijateljski ratni avioni napali su industrijsku zonu Siniq, južno od Sidona, uzrokujući značajne žrtve i štetu.