Trump će u petak donijeti odluku o venecuelanskoj nafti

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Trump je u objavi na društvenoj platformi "Istina!" napisao: "Visokokvalitetna" nafta će se transportovati putem skladišnih brodova, a zatim će se direktno istovariti u američkim lukama, naglašavajući da je zatražio od ministra energetike Chrisa Wrighta da "odmah" provede plan.

Dodao je da će prihodi od prodaje nafte ostati pod njegovom kontrolom kao predsjednika SAD-a i da će se koristiti za ono što je nazvao "dobrotom naroda Venecuele i Sjedinjenih Država".

U tom smislu, Associated Press je napisao: Bijela kuća organizuje sastanak u Trumpovom uredu u Bijeloj kući za petak s rukovodiocima velikih naftnih kompanija, uključujući Exxon, Chevron i ConocoPhillips, kako bi razgovarali o pitanju Venecuele i njihovim planovima za učešće u naftnom sektoru zemlje.

Trump je rekao da će Washington kupiti između 30 i 50 miliona barela nafte od Venecuele.