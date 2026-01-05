Trumpov mir kroz snagu znači zakon džungle

Abbas Araghchi dao je ove komentare u ponedjeljak, nakon što se američki ministar rata Pete Hegseth pohvalio ilegalnom agresijom 3. januara na Venecuelu i otmicom njenog predsjednika, rekavši: "Ovo je Amerika na prvom mjestu. Ovo je mir kroz snagu."

Iranski ministar je rekao: "Kada Trump govori o miru jezikom sile, on zapravo govori o zakonu džungle, sugerirajući da ko god ima više moći može raditi šta god želi. Ovo se događa u vrijeme kada je međunarodna zajednica dugo nastojala postići mir diplomatijom i dijalogom."

Rekao je da gotovo sve zemlje i mnogi mislioci u međunarodnim odnosima smatraju Washingtonovu retoriku mira kroz silu problemom.

Vrhunski iranski diplomata je dalje rekao da iranska ambasada u Venecueli još uvijek radi.

Islamska Republika, dodao je, redovno prati situaciju iranskih državljana u Venecueli, koji su u dobrom stanju.

"Nisu prijavljeni nikakvi problemi i napravljene su pripreme za svaku situaciju", rekao je Araghchi.