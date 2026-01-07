Libanski ministar vanjskih poslova: Vojska je sposobna vojno se suprotstaviti Hezbolahu / Hezbollah mora biti raspušten

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), libanski ministar vanjskih poslova Youssef Raji, u intervjuu za Washingtonski institut za bliskoistočnu politiku, još jednom je naglasio glavni prioritet libanske vlade, nazvavši ga razoružavanjem Hezbollaha. Upozorio je da iako je Hezbollahu dozvoljeno da politički učestvuje, nije moguće da drži ilegalno oružje. Raji tvrdi da postoji opći konsenzus među vladom i libanonskim narodom da Hezbollah mora biti raspušten i razoružan, cilj kojem, kako je rekao, također teže UN, SAD i Izrael.

Ministar vanjskih poslova, napominjući da se ovaj napor za razoružanje zasniva na volji libanonskog naroda i obnovi principa ustava i Sporazuma iz Taifa, rekao je da ne smatra da ovaj potez znači početak građanskog rata. Naglasio je da libanonska vojska ima sposobnost da se u potpunosti suoči s Hezbollahom ako bude potrebno. Raji vjeruje da Hezbollah trenutno nastoji kupiti vrijeme za pregrupiranje i nastavak svoje dominacije nad zemljom.

Međutim, Raji je priznao da se libanonska vojska suočava s ozbiljnim izazovima. Objasnio je da vojska ima punu odgovornost za slučaj, ali zbog ozbiljnog nedostatka resursa i osoblja, nije u mogućnosti istovremeno provoditi operacije razoružanja u južnoj (južno od rijeke Litani) i sjevernoj (sjeverno od rijeke Litani) regiji. Rekao je da je ograničavanje snaga samo privremena mjera i najavio je da proces razoružanja treba da se odvija regionalno i u fazama sve dok Hezbollah ne bude potpuno lišen svog vojnog arsenala.

Što se tiče vanjskih odnosa, ministar vanjskih poslova je objavio službeni stav Libana da traži mir sa svim zemljama, uključujući Izrael. Međutim, pojasnio je da se to još uvijek smatra preuranjenim, jer je Libanon još uvijek službeno u ratnom stanju s Izraelom prema svojim domaćim zakonima. Mir je uslovljen potpunim prihvatanjem arapskog mirovnog plana usvojenog na Samitu u Bejrutu 2002. godine, koji garantuje formiranje dvije države.

Na kraju, u vezi s tekućim pregovorima u okviru mehanizma za nadzor primirja, Raji je imenovanje civilnog diplomate koji će predstavljati Libanon opisao kao pozitivan, ali "uglavnom simboličan" korak. Objasnio je da prisustvo civilnog predstavnika ne bi proširilo obim razgovora, jer bi fokus razgovora ostao ograničen na tehnička pitanja i sprovođenje primirja, te se ne bi bavio ključnim političkim i sigurnosnim pitanjima.