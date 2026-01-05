Izraelske vlasti nastoje da Gazu drže izolovanom

U podnesku podnesenom kasno u nedjelju Visokom sudu okupacionog entiteta, vlasti su tvrdile da bi dozvoljavanje ulaska međunarodnih medija u Gazu bez vojne pratnje predstavljalo sigurnosni rizik. Ovo se dešava u trenutku kada izraelske snage svakodnevno krše sporazum o prekidu vatre, koji je stupio na snagu 10. oktobra.

Podnesak dolazi usred sve većih kritika grupa za slobodu štampe, koje tvrde da je medijska blokada pomogla u prikrivanju razmjera razaranja u Gazi otkako je Izrael pokrenuo svoj genocidni rat u oktobru 2023. godine.

Od tada, izraelske vlasti zabranjuju stranim novinarima samostalan ulazak na teritoriju, ostavljajući izvještavanje uveliko ovisnim o palestinskim reporterima koji rade pod nemilosrdnim bombardovanjem.