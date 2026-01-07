Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon objavljivanja lažnih vijesti i uvredljivog materijala protiv Vrhovnog vođe Islamske revolucije, predsjedavajućeg Pakistanskog vijeća muslimanskog jedinstva i generalnog sekretara Indijskog šiitskog odbora za lična prava, smatrali su ove akcije dijelom organiziranog medijskog rata Zapada i cionističkog režima protiv pokreta otpora i oštro su ga osudili.

Senator Raja Nasser Abbas Jafari kritikovao je ponovno objavljivanje tvrdnji cionističkog pisca u nekim medijima i naglasio da je ovaj pristup jasno odstupanje od profesionalnih principa novinarstva i usklađivanja s političkim ciljevima dominantnih sila.

Dodao je: Ovi napadi nisu napad na ličnost, već koordinirani napad na front otpora, ljudsko dostojanstvo i islamsku svijest.

Osvrćući se na medijsku šutnju o genocidu u Gazi, generalni sekretar Stranke muslimanskog jedinstva izjavio je da neutralnost pred ugnjetavanjem predstavlja stajanje na njegovu stranu, te da su se mediji koji šute o zločinima cionističkog režima distancirali od svoje istinske misije.

Prema riječima Hojjatoleslama Raje Nassera Abbasa Jafarija, današnja bitka nije samo vojna, već i rat narativa, a neki od medija u ovoj oblasti nisu na strani naroda.

Istovremeno, Jasub Abas, generalni sekretar Indijskog šiitskog odbora za lična prava, u odvojenoj izjavi odbacio je glasine koje se šire o Vođi Islamske revolucije u Iranu, opisujući ove tvrdnje kao potpuno neosnovane i proizvod propagandnih komora neprijatelja islama i šiizma.

Naglasio je da je Vođa Islamske revolucije religijska i univerzalna figura koja uživa široku podršku iranske nacije i slobodnih ljudi svijeta.