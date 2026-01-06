Iran osuđuje izraelske napade na Liban, poziva na odgovornost režima

Esmaeil Baghaei, glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova, oštro je osudio zračne napade usmjerene na stambenu, industrijsku i urbanu infrastrukturu na jugu Libana i dolini Bekaa.

Baghaei je napade okarakterizirao kao "očito kršenje Povelje UN-a i međunarodnog prava".

Podvukao je "neophodnost krivičnog gonjenja i kažnjavanja cionističkog režima zbog počinjenja ratnih zločina".

Iranski zvaničnik pozvao je Ujedinjene nacije i zemlje regije da preduzmu "ozbiljne mjere" kako bi se suprotstavili kontinuiranoj agresiji i "ratnom huškanju" okupacionog režima.

Baghaei je ukazao na "kontinuirano kršenje sporazuma o prekidu vatre" od strane Izraela tokom protekle godine, naglašavajući da garanti sporazuma snose odgovornost da osiguraju njegovo očuvanje.

Izraelski zračni napadi pogodili su južni Liban, ubivši najmanje dvije osobe i ranivši druge nakon što je targetirana stambena zgrada u blizini Sidona.

Izvor iz libanskog ministarstva zdravstva potvrdio je da je izraelski napad dronom na grad Kafr Dounin rezultirao s dvije smrti.

Ranije tog jutra, napad je usmjeren na grad Ghazieh, koji se nalazi u blizini obalnog grada Sidona.

Prema lokalnim izvještajima, napad se dogodio bez prethodnog upozorenja, uništivši višespratnicu i izazvavši veliki požar.

Najmanje dvije osobe su poginule u blizini Sidona dok su vatrogasci radili na gašenju požara.

U Bejrutu, libanski predsjednik Joseph Aoun osudio je posljednji val napada, optužujući Izrael da namjerno potkopava diplomatske napore.

"Kontinuirani napadi Izraela imaju za cilj osujetiti sve napore koji se ulažu lokalno, regionalno i međunarodno kako bi se zaustavila eskalacija", rekao je Aoun u saopštenju.

Rekao je da je Liban pokazao dosljedan "pozitivan odgovor" na inicijative za deeskalaciju, koje su sada ugrožene vojnim akcijama režima.

Uprkos jednogodišnjem prekidu vatre između Izraela i Libana, režim je izveo hiljade udara na Liban kršeći sporazum, pri čemu su stotine civila poginule ili povrijeđene.

Dvije osobe su ubijene u izraelskom napadu koji je ciljao vozilo u nedjelju, oko 10 kilometara od granice, saopštilo je libanonsko ministarstvo zdravstva.

U novembru je u izraelskom napadu na palestinski izbjeglički kamp Ain al-Hilweh u južnom Libanu ubijeno 13 osoba.