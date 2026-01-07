Izrael započeo čišćenje mina u pograničnom području s Jordanom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izraelsko Ministarstvo odbrane danas je objavilo da je započelo proces čišćenja mina u pograničnom području s Jordanom. Ova mjera se provodi u okviru izgradnje nove granične barijere, za koju ministarstvo tvrdi da ima za cilj smanjenje krijumčarenja oružja na okupirane teritorije.

Prema izvještaju libanonskih novina "Al-Akhbar", izraelsko Ministarstvo odbrane je u saopštenju objavilo da je uništeno ukupno oko 500 starih protivtenkovskih mina koje su postavljene u tom području od kraja 1960-ih.

Ministarstvo je prethodno najavilo da će se nova granična barijera protezati gotovo 500 kilometara od okupirane Golanske visoravni do područja poznatog kao "Rimal Samar" u dolini Arabah u najjužnijem dijelu okupiranih palestinskih teritorija.

Prema saopštenju, prva faza projekta će se fokusirati na dolinu Jordana, koja uključuje okupiranu Zapadnu obalu.

Prema riječima Erana Ofira, zvaničnika zaduženog za projekat u izraelskom Ministarstvu odbrane, granična barijera će biti završena kao pametna granica nakon zvaničnog početka izgradnje u decembru 2025. godine.

Ofir je objasnio da će projekat uključivati ​​fizičku ogradu, sisteme za prikupljanje obavještajnih podataka, radare, kamere i napredne komunikacijske sisteme, ali nije precizirao da li će dijelovi nove barijere postati zid sličan postojećem na granicama Zapadne obale.

Trenutno se jednostavna ograda opremljena uređajima za nadzor može vidjeti duž puta broj 90 na okupiranoj Zapadnoj obali, blizu jordanske granice.

Planiranje granične barijere započelo je u novembru 2024. godine, ubrzo nakon što je izraelski ministar odbrane Jisrael Katz položio zakletvu.

Nakon što je projekat zvanično odobren u maju 2025. godine, Katz je rekao da je barijera strateški i odlučan korak u suprotstavljanju iranskim naporima da "istočnu granicu pretvori u još jedan teroristički front."

On i drugi izraelski politički zvaničnici optužuju Iran za transfer oružja palestinskim grupama otpora u izbjegličkim kampovima na Zapadnoj obali preko jordanske granice.