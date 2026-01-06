Katar upozorava na bilo kakvu potencijalnu napetost protiv Irana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Majed Al-Ansari, glasnogovornik katarskog Ministarstva vanjskih poslova, upozorio je danas (utorak) da svaka eskalacija napetosti protiv Irana prijeti ne samo stabilnosti regije, već se smatra opasnošću za stabilnost međunarodne zajednice općenito.

Na konferenciji za novinare naglasio je da je Katar u kontaktu s Teheranom i Washingtonom kako bi podržao svaki dijalog usmjeren na sprječavanje eskalacije napetosti.

Ranije je američki predsjednik Donald Trump upozorio da će se Iran suočiti s vrlo teškim udarcem ako Iranci budu izloženi nasilju tokom nedavnih protesta.

Također, jučer je izraelski premijer Benjamin Netanyahu zaprijetio da Izrael neće dozvoliti Iranu da obnovi svoj program balističkih raketa.

S druge strane, Sekretarijat iranskog Vrhovnog vijeća odbrane danas je objavio da će se na nastavak neprijateljskih akcija protiv zemlje odgovoriti odlučnim i proporcionalnim odgovorom.

U saopštenju, Sekretarijat je osudio porast prijetećeg tona i intervencionističkih izjava protiv Irana i naglasio: sigurnost, nezavisnost i teritorijalni integritet Irana su neprelazne crvene linije, a svaka agresija ili nastavak neprijateljskog ponašanja odgovorit će se proporcionalnim, odlučnim i demokratskim odgovorom.