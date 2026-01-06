Udruženje stranih novinara kritikuje izraelsku zabranu pristupa medijima Gazi

Grupa, koja predstavlja stotine međunarodnih novinara koji rade na okupiranim palestinskim teritorijama, saopštila je u utorak da je Izraelovo kontinuirano odbijanje da dozvoli nezavisno izvještavanje iz Gaze "duboko razočaravajuće".

"Umjesto da predstavi plan za omogućavanje novinarima nezavisnog ulaska u Gazu i da nam dozvoli da radimo zajedno s našim hrabrim palestinskim kolegama, [Izrael] je još jednom odlučio da nas blokira", saopštilo je udruženje, napominjući da zabrana ostaje na snazi ​​čak i nakon prekida vatre.

U podnesku podnesenom kasno u nedjelju Visokom sudu Izraela, vlasti režima tvrdile su da bi dozvoljavanje međunarodnim medijima da uđu u Gazu bez vojne pratnje predstavljalo sigurnosni rizik.

Izraelski zvaničnici također su tvrdili da bi otvaranje Gaze za međunarodne medije u ovoj fazi moglo ometati napore da se pronađu posmrtni ostaci posljednjeg zarobljenika koji se drži u Gazi.

Slučaj proizilazi iz peticije koju je 2024. godine podnijela FPA, zahtijevajući hitan i neograničen pristup teritoriji, tvrdeći da izraelska sveobuhvatna zabrana predstavlja teško kršenje slobode štampe.

Visoki sud je više puta odobrio izraelskim vlastima nekoliko produženja za podnošenje plana za rješavanje ovog problema. Na saslušanju prošlog mjeseca, sud je odredio 4. januar kao konačni rok za odgovor Izraela.

Održiva ograničenja dolaze usred sve većih kritika međunarodnih organizacija za slobodu štampe, koje tvrde da je zamračenje pomoglo u prikrivanju razmjera uništenja u Gazi otkako je Izrael pokrenuo svoj genocidni rat u oktobru 2023. godine.

S obzirom na to da je stranim novinarima zabranjen ulazak, izvještavanje o ratu gotovo u potpunosti je zavisilo od palestinskih novinara koji su radili pod stalnim bombardovanjem.

Grupe za slobodu štampe tvrde da su ovi novinari meta napada gotovo potpuno nekažnjeno.

Početkom decembra, ured za medije vlade Gaze izvijestio je da su izraelske snage od oktobra 2023. ubile 257 palestinskih novinara.

Ured za medije Gaze dao je veći broj poginulih, izvještavajući da je ubijeno 275 novinara.

Izvještaj koji je prošlog mjeseca objavio Komitet za slobode Palestinskog sindikata novinara navodi da je u izraelskim napadima od početka rata ubijeno i najmanje 706 članova porodica palestinskih novinara.

Izvještaj je otkrio da su izraelski napadi više puta pogodili domove novinara, skloništa za raseljene porodice i područja za koja je poznato da su u njima smješteni medijski radnici i njihovi rođaci. U nekoliko incidenata, cijele porodice su zbrisane, ostavljajući preživjele novinare da dokumentuju uništavanje vlastitih domaćinstava.

Grupe za ljudska prava upozoravaju da je izraelska zabrana, zajedno s neviđenim brojem žrtava među palestinskim novinarima, stvorila jedno od najopasnijih okruženja za izvještavanje u modernoj historiji.

Ovi nalazi dolaze u trenutku kada izraelske snage nastavljaju kršiti sporazum o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra, a kršenja se prijavljuju gotovo svakodnevno.

Najmanje 420 ljudi je ubijeno u Gazi otkako je primirje uvedeno prije tri mjeseca. Prema palestinskim zdravstvenim vlastima, ukupan broj poginulih od početka rata dostigao je 71.388, a 171.269 je ranjeno.