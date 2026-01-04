  1. Home
Izrael ubija još palestinskih civila u Gazi usred kršenja primirja

4 januar 2026 - 22:45
Izrael ubija još palestinskih civila u Gazi usred kršenja primirja

ABNA24: Najmanje tri civila, uključujući tinejdžera, ubijena su izraelskom vatrom u raznim područjima širom opkoljenog Pojasa Gaze, dok režim nastavlja gotovo svakodnevna kršenja sporazuma o primirju s palestinskim frakcijama otpora.

Ljekari su izvijestili da je među poginulima i 15-godišnji dječak. Alaa al-Din Muhammad Zuhair Asraf ubijen je izraelskom vatrom u nedjelju u području Jorat al-Lut, južno od Khan Yunisa.

Abdulrahman Abdel-Hadi Al-Qann, 32-godišnji ribar, ubijen je nakon što su ga izraelske pomorske snage upucale u glavu dok je plovio u obalnim vodama grada. U incidentu je ranjen i još jedan ribar.

U međuvremenu, Fadi Najib Salah je ubijen izraelskom vojskom u području al-Mawasi zapadno od Khan Yunisa, a njegovo tijelo je prevezeno u bolnicu Nasser u južnom Pojasu Gaze.

Ranije u subotu, Palestinski informativni centar izvijestio je da su izraelske snage ubile 27-godišnjeg muškarca u blizini autobuske stanice u naselju Shujaiya, istočno od grada Gaze. Centar je također saopćio da su izraelske snage pucale i ranile još jednog Palestinca u stomak u blizini bolnice Nasser, zapadno od Khan Yunisa.

45-godišnja žena je ubijena izraelskom vatrom u Beit Lahiji, na sjeverozapadu opkoljenog pojasa. Njeno tijelo je prebačeno u bolnicu Al-Shifa u gradu Gazi.

Ranije tog dana, medicinski izvori potvrdili su da je 11-godišnja palestinska djevojčica ubijena izraelskom vatrom u Beit Lahiji.

Od stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre, izraelske snage su počinile stotine kršenja sporazuma, što je rezultiralo ubistvom najmanje 420 Palestinaca i ranjavanjem oko 1.200 drugih.

Sporazum o primirju uslijedio je nakon genocidnog rata Izraela u Gazi, koji je započeo 7. oktobra 2023. i trajao više od dvije godine.

Genocid je ostavio više od 71.000 ubijenih Palestinaca, preko 171.000 ranjenih i izazvao široko rasprostranjena razaranja, pri čemu je oštećeno približno 90 posto civilne infrastrukture Gaze.

Ujedinjene nacije su procijenile troškove obnove na oko 70 milijardi dolara.

