Više od 30 ubijenih, nekoliko oteto u Nigeriji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), glasnogovornik nigerijske policije Wasio Abiodun rekao je: "Više od 30 ljudi izgubilo je živote tokom napada, a neki su i oteti."

Ovo je posljednje u nizu ubistava i otmica koje su zahvatile najmnogoljudniju zemlju Afrike.

Krajem prošle godine, nigerijske vlasti izvijestile su da su naoružani ljudi oteli 28 muslimanskih putnika u središtu zemlje.

Putnici, uključujući žene i djecu, napadnuti su iz zasjede dok je njihov autobus bio na putu za selo Gaji u području Wase u državi Plateau, navodi se u policijskom saopštenju. Lokalni mediji su također izvijestili da je grupa bila na putu da prisustvuje godišnjem islamskom okupljanju kada su ih napali naoružani ljudi.

„U toku su ogromni napori da se spase žrtve i uhapse počinioci“, rekao je u utorak Alabo Alfred, glasnogovornik policije državne komande Plateau.

Dodao je da je tim detektiva brzo poslan na mjesto događaja.“

Sjeverni i srednji pojas Nigerije godinama su pogođeni otmicama, razbojništvom i etničko-vjerskim nasiljem, a naoružane bande često ciljaju putnike, sela i škole.

Otmica se dogodila dan nakon što je nigerijsko predsjedništvo objavilo oslobađanje posljednjeg od otprilike 300 učenika otetih iz katoličkog internata Svete Marije u Papiriju, država Niger, 21. novembra. Nekoliko dana ranije, 25 učenica je oteto iz internata u Magi, država Kebbi, u napadu u kojem su ubijena dva školska osoblja. Sedmicu ranije, dvije osobe su ubijene kada su naoružani ljudi napali crkvu u državi Kwara. Lokalne vlasti su također saopštile da je 38 članova crkve otetih u tom napadu spašeno. Najmanje 13 vjernika je također oteto u napadu na crkvu u državi Kogi 14. decembra.

Nasilje je privuklo međunarodnu pažnju; američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će poslati trupe u zemlju kako bi se suprotstavio radikalnim grupama, uključujući Boko Haram, za koje kaže da ubijaju kršćane.

Nigerijska vlada je negirala da su samo kršćani bili meta napada, rekavši da nesigurnost utiče na sljedbenike svih vjere. Krajem prošlog mjeseca, nigerijski predsjednik Bola Tinubu proglasio je vanredno stanje sigurnosti na nacionalnom nivou i naredio prošireno raspoređivanje vojnih i policijskih snaga kao odgovor na krizu.