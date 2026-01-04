Venecuelansko naftno blago na čekanju / 303 milijarde barela pod sankcijama

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki predsjednik Donald Trump najavio je da će dozvoliti američkim naftnim kompanijama da uđu u Venecuelu i iskoriste ogromne naftne rezerve zemlje; odluka koja je donesena nakon vojne operacije koja je dovela do hapšenja venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura.

Prema Al Arabi Networku, Venecuela ima oko 303 milijarde barela sirove nafte, ili skoro 17 posto ukupnih svjetskih rezervi, što je brojka koja je čak veća od Saudijske Arabije - najvećeg proizvođača u OPEC-u.

Međutim, ova ogromna količina rezervi ne odražava se na stvarnu proizvodnju Venecuele. Trenutna proizvodnja nafte u Venecueli iznosi samo oko milion barela dnevno, ili približno 1 posto globalne proizvodnje. Dok je 1970-ih godina zemlja proizvodila 3,5 miliona barela dnevno, što je činilo više od 7 posto globalne proizvodnje.

Venecuela također ima 5,5 triliona kubnih metara rezervi prirodnog plina, što je po tom pitanju svrstava na četvrto mjesto u Americi i četvrto u svijetu, nakon Sjedinjenih Američkih Država.

Osim toga, zemlja ima bogate mineralne resurse, uključujući zlato; službene rezerve zlata dostigle su 161 tonu u prvom kvartalu 2024. godine. Zemlja također ima rezerve srebra, boksita, nikla, titana, željeza, urana, fosfora, uglja, olova, cinka i bakra.

Odnosi između SAD-a i Venecuele sve su napetiji od augusta, s novim ograničenjima izvoza i ekonomskim sankcijama.

Prema izvještajima, uključujući i New York Times, neformalni razgovori između dvije strane održani su u novembru kako bi se ublažio pritisak Washingtona u zamjenu za ustupke venecuelanske vlade - uključujući davanje udjela američkim energetskim kompanijama i smanjenje saradnje s ruskim i kineskim kompanijama.

Uprkos ogromnim rezervama, stvarna proizvodnja nafte u Venecueli je izuzetno niska, što je problem koji proizlazi iz lošeg upravljanja, nedostatka investicija i sankcija.

Veliki dio venecuelanskih naftnih rezervi nalazi se i u područjima gdje je vađenje nafte otežano i zahtijeva naprednu tehnologiju i velika ulaganja.

Iz tog razloga, prisustvo stranih kompanija s tehnologijom i iskustvom igrat će odlučujuću ulogu u budućnosti venecuelanske naftne industrije, posebno ako se politički i ekonomski uslovi u zemlji poboljšaju i sankcije postepeno ublaže.