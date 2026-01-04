Hiljade Izraelaca meta zstrašujućih poruka / Direktne prijetnje i osjetljivi lični podaci

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), hiljade izraelskih građana primilo je tekstualne poruke na svoje mobilne telefone koje sadrže direktne prijetnje i osjetljive lične podatke, uključujući njihove nacionalne identifikacijske brojeve.

Tekst ovih poruka, koje su poslane na engleskom jeziku, navodi: Ovo je vaša posljednja šansa da spasite sebe i svoju porodicu. Poznajemo vas.

Neke od poruka su također sadržavale linkove koji su primaoce usmjeravali na stranice na kojima su objavljeni njihovi lični podaci.

Prema Times of Israel, izraelska Nacionalna agencija za sajber sigurnost opisala je poruke kao pokušaj stvaranja straha i psihološkog pritiska na javno mnjenje.

U međuvremenu, hakerska grupa pod nazivom "Handala" preuzela je odgovornost za hakovanje mobilnog telefona bivše izraelske ministrice pravde Ayelet Shaked.

Grupa je objavila desetine slika i videa za koje tvrdi da su ih dobili sa Shakedinog mobilnog telefona.

Prošlog mjeseca, grupa Handala je također tvrdila da je hakovala mobilne telefone šefa kabineta premijera Benjamina Netanyahua, Tzahija Berfermana, i bivšeg izraelskog premijera Naftalija Bennetta.