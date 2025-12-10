Procurjeli e-mailovi otkrivaju Epsteinovu centralnu ulogu u proizraelskim ciljevima u SAD-u

Između 2003. i 2018. godine, Wexner fondacija, jedna od najmoćnijih proizraelskih finansijskih organizacija u SAD-u, donirala je preko 128 miliona dolara raznim jevrejskim i izraelskim ciljevima, što je svrstava na treće mjesto po veličini donatora u tom periodu.

Iako je fondacija ranije tvrdila da Epstein "nije imao značajnu ulogu" u njenim finansijama, e-mailovi koje je dobila neprofitna organizacija zviždača Distributed Denial of Secrets, putem Drop Site News, protivrječe toj tvrdnji.

E-mailovi, koji obuhvataju period od 2005. do 2008. godine, pokazuju da je Epstein djelovao kao de facto glavni finansijski direktor i za porodičnu kancelariju Wexner i za fondaciju, donoseći odluke o porezima, kreditnim linijama, velikim transferima sredstava i politički osjetljivim grantovima.

Mnoge komunikacije su usmjeravane preko Darrena Indykea, Epsteinovog ličnog advokata i izvršitelja njegove imovine, koji je djelovao kao "posrednik", štiteći Epsteinov utjecaj pod privilegijom advokat-klijent.

Interna korespondencija otkrila je Epsteinovu kontrolu nad raspodjelom sredstava između Wexnerovih porodičnih entiteta i fondacije, pri čemu je finansijski kontrolor porodice rutinski tražio Epsteinovo odobrenje prije odobravanja transfera, čak i nakon njegove navodne ostavke na mjesto povjerenika u septembru 2007. godine.

Epsteinovo učešće proširilo se na Wexnerove šire pro-izraelske inicijative, uključujući finansiranje Hillela na fakultete, putovanja povodom rođenja i Harvardovu Wexner Israel Fellowship, koja je sponzorirala izraelske zvaničnike s punim stipendijama.

E-mailovi su također otkrili Epsteinovu koordinaciju s Wexnerovim advokatima u izvršavanju velikih donacija, uključujući transfer od 46 miliona dolara iz entiteta pod kontrolom Epsteina u novi Wexner fond stvoren za Abigail Koppel, nazvan po njenom ocu, Yehudi Koppelu, ličnosti povezanoj s osnivačkom izraelskom vojnom obavještajnom službom.

Uprkos Epsteinovom priznanju krivice iz 2008. godine za podsticanje maloljetnika, prepiska je ukazivala na njegovu kontinuiranu diskretnu vezu s Wexnerovim poslovnim poslovima, uključujući i kontaktiranje globalnih poslovnih lidera.

Fondacija je branila svoj rad kao vođen "čistim cionističkim motivacijama", tvrdeći da Epsteinovo učešće nije predstavljalo neprimjeren utjecaj.

E-mailovi su također bacili svjetlo na političke zaplete u Izraelu, budući da je bivši premijer Ehud Barak primio 2,3 miliona dolara od fondacije za pisanje i savjetodavni rad, privlačeći pažnju desničarskih političara koji su nastojali povezati Baraka i Epsteina s navodnim stranim uplitanjem.

Kontroverza odražava šire domaće bitke oko izraelskih političkih i filantropskih mreža, pri čemu ličnosti poput izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i Baraka javno osporavaju tvrdnje povezane s Epsteinom.

Epsteinova duboka integracija u Wexnerove finansijske operacije naglašava složenu interakciju ličnog bogatstva i političkog utjecaja, dovodeći u pitanje prethodne narative o njegovoj ulozi i ističući širi globalni doseg njegovih veza.

2019. godine, neposredno prije Epsteinove smrti, Wexner se okarakterizirao kao žrtva, priznajući da je "prevaren" i da je njegovo povjerenje u Epsteina bilo "krajnje neutemeljeno", izjava koja odražava zamršeno naslijeđe jedne od najkontroverznijih ličnosti u modernim finansijama.