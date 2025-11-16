Izrael lobira kod SAD-a da iskoristi sporazum o F-35 kako bi prisilio Saudijsku Arabiju na normalizaciju

Pozivajući se na izraelske zvaničnike, američki novinski web Axios izvijestio je da je Tel Aviv obavijestio administraciju predsjednika Donalda Trumpa da se neće protiviti odluci SAD-a da Saudijskoj Arabiji isporuči nevidljive avione, ali samo pod ta dva uslova.

„Rekli smo Trumpovoj administraciji da isporuka F-35 aviona Saudijskoj Arabiji mora biti podložna saudijskoj normalizaciji odnosa s Izraelom“, rekao je jedan izraelski zvaničnik, tvrdeći da bi svaki dogovor bez takvih ustupaka bio „greška i kontraproduktivan“.

Drugi izraelski zvaničnik rekao je za novinsku web stranicu da će se snabdijevanje Rijada naprednim borbenim avionima tolerisati samo ako postane dio šireg okvira „regionalne sigurnosne saradnje“ u okviru Abrahamovog sporazuma.

Abrahamov sporazum je skup kontroverznih sporazuma postignutih uz posredovanje SAD-a, kojima je uspostavljena diplomatska normalizacija između Izraela i nekih arapskih država, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate i Bahrein.

Saudijska Arabija je saopštila da je normalizacija s Izraelom moguća samo u zamjenu za uspostavljanje palestinske države duž granica iz 1967. godine, ili barem jasan i obavezujući „put“ ka tome.

Prema Axiosu, očekuje se da će Izrael također zahtijevati stroga ograničenja raspoređivanja kako bi se osiguralo da američki borbeni avioni F-35 nisu stacionirani u zapadnoj Saudijskoj Arabiji, blizu izraelskog zračnog prostora.

U međuvremenu, izraelski mediji su izvijestili da su visoki vojni zvaničnici upozorili Washington da ne prodaje avione Saudijskoj Arabiji, opisujući to kao "jasnu i neposrednu opasnost".

Izraelski vojni zvaničnik tvrdio je da bi takav dogovor mogao potkopati sposobnost režima da brani svoj zračni prostor ako Saudijska Arabija ikada "padne u ruke ekstremista".

Izraelski medij Ynetnews izvijestio je da se "Netanjahu čini spremnim platiti ovu cijenu u zamjenu za uklanjanje izgleda palestinske države sa pregovaračkog stola".

Izvještaj dolazi u trenutku kada bi saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman (MBS) trebao da se sastane sa Trumpom u Bijeloj kući u utorak.

Nakon samita o Gazi u Egiptu, gdje je potpisan prekid vatre uz posredovanje SAD-a, Trump je rekao MBS-u da sada kada je dvogodišnji izraelski rat na palestinskoj teritoriji završen, želi da Rijad krene ka normalizaciji odnosa s Izraelom.

Zauzvrat, prema američkim zvaničnicima, Rijad je zahtijevao da se izraelski premijer Benjamin Netanyahu obaveže na „kredibilan, nepovratan i vremenski ograničen put“ ka palestinskoj državi, zahtjev koji je Netanyahu odbio.

Bijela kuća se sada nada napretku tokom sastanka u utorak, iako zvaničnici priznaju da i dalje postoje veliki nedostaci.

Prema Ynetu, Izrael se nada da će Trump izvršiti pritisak na MBS-a da ublaži uslove kraljevstva i pokrene trostrane razgovore koji bi se mogli „materijalizirati u narednim mjesecima“.

„Saudijci moraju promijeniti svoj stav“, rekao je jedan izraelski zvaničnik. „Važno je da sastanak Trumpa i MBS-a dovede do jasne mape puta ka normalizaciji.“

Dok Izrael i SAD nastavljaju lobirati za normalizaciju s arapskim vladama, arapsko javno mnijenje i dalje se u velikoj mjeri protivi tome, opisujući takve poteze kao izdaju palestinskih prava.

Zagovornici ljudskih prava također upozoravaju da pritisak na arapske vlade na normalizaciju dok Gaza još uvijek leži u ruševinama predstavlja političku prisilu.