Solidarnost s Palestinom u srcu Amerike; demonstranti osudili Trumpovu politiku

Prema izvještaju novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA), povodom Dana veterana u Sjedinjenim Državama, desetine demonstranata u Washingtonu, glavnom gradu Sjedinjenih Država, održale su protestni skup kako bi izrazile svoje protivljenje politici Donalda Trumpa.

Stotine demonstranata okupilo se ispred Union Stationa i zgrade američkog Kapitola i, držeći transparente sa sloganom "Trump mora sada otići", zahtijevali su njegovu ostavku.

Palestinske zastave su također bile vidljive na skupu, a velika palestinska zastava je mahnula ispred Kapitola, što je ukazivalo na to da su protesti povezani s Trumpovim stavom o palestinskom pitanju.

Neki demonstranti su nosili dramatičnu crvenu odjeću, dok su drugi nosili odjeću s crvenim mrljama, držeći transparente na kojima je pisalo: "Ko ima krvi na rukama?"