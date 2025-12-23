Jemenski stručnjak u razgovoru s ABNA-om: Cilj američko-cionističkog projekta je podijeliti i kontrolirati Bab al-Mandab

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), uz intenziviranje vojnih i političkih pokreta na jugu i istoku Jemena, povećale su se i spekulacije o pravim dimenzijama ovih događaja. Jemenski analitičari smatraju da je ono što se dešava nova faza u prekrajanju regionalne i međunarodne mape utjecaja u Jemenu. U intervjuu za ABNA-u, jemenski stručnjak i analitičar Abdul Mohsen Al-Sharif objasnio je ciljeve, aktere i posljedice ovih događaja.

Šef Arapskog omladinskog foruma u Jemenu, naglašavajući da su nedavni događaji na jugu i istoku Jemena radikalni i unaprijed planirani, rekao je: Nedavni događaji na jugu Jemena nikada nisu iznenadna pojava, već su dio starog projekta podjele Jemena koji neprijatelji nastoje provesti od 2013. godine planom "Regije"; plan koji je propao pobjedom revolucije 21. septembra, ali nakon početka vojne agresije 2015. godine, ponovo je krenulo putem stvaranja lokalnih ogranaka, posebno na jugu Jemena.

Dodao je: Formiranje onoga što se naziva "Južno prelazno vijeće" 2017. godine provedeno je uz punu podršku UAE; sami UAE su neodvojivi dio američko-cionističke osovine. Ciljevi ovog projekta uključuju širenje utjecaja u Adenskom zaljevu i Bab al-Mandabu, okupaciju otoka Sokotra, dominaciju nad jemenskim lukama i zatvaranje njihove uloge u međunarodnoj trgovini kako bi UAE mogli aktivirati svoje luke i monopolizirati regionalnu trgovinu.

Abdul Mohsen Al-Sharif je pojasnio: Neprijatelj ne želi da Jemen vidi stabilnost i nezavisnost, bilo na sjeveru ili jugu. Iako je sjeverni Jemen geografski udaljen od direktne okupacije, moć vodstva Ansar Allaha i svijest naroda učinili su Jemen glavnom osovinom sukoba sa Sjedinjenim Državama i cionističkim režimom; jer je jemenska obala danas jedno od glavnih središta ove strateške bitke.

Što se tiče istovremenog intenziviranja pokreta s povećanim pritiskom na Sanu i rata u Gazi, rekao je: Sjedinjene Američke Države, cionistički režim i Velika Britanija došli su do uvjerenja da je Jemen, posebno pod vodstvom Sayyida Abdul Malika Al-Huthija, postao sila koja može osujetiti njihove projekte u regiji. Stoga pokušavaju oslabiti jemensku podršku Gazi političkim i vojnim pritiskom; napor koji je Božjom milošću osuđen na propast.

Objašnjavajući ciljeve UAE, ovaj jemenski zvaničnik je rekao: Glavni cilj Abu Dhabija je služiti američko-cionističkom projektu i kontrolirati resurse, luke i strateške prijelaze. Postizanje ovih ciljeva nije moguće bez podjele Jemena, zbog čega se projekt "Sjever i Jug" ozbiljno provodi, pa čak i medijska literatura UAE govori o "arapskom jugu"; termin koji ima kolonijalističke i britanske korijene i koji je ranije propao.

Što se tiče stava Saudijske Arabije, Al-Sharif je izjavio: Slika razlike između Rijada i Abu Dhabija je jednostavno podjela uloga. Saudijska Arabija i UAE se kreću u okviru američko-cionističkog projekta; s tom razlikom što je fokus UAE na jugu, a fokus Saudijske Arabije na sjeveru Jemena. Rijad je i dalje glavni akter u agresiji protiv Jemena, iako u ovoj fazi svoju ulogu igra prikrivenije.

U vezi s ulogom cionističkog režima, rekao je: Uloga cionističkog neprijatelja u Jemenu nije samo stvarna, već i ključna i stara, a datira još iz 2004. godine i početka "Kur'anskog projekta". Ovaj režim ima direktnu i indirektnu ulogu uz Sjedinjene Države od početka agresije na Jemen, a pitanje normalizacije odnosa Prelaznog vijeća s njim nije iznenađujuće; jer su elementi takozvane "legalne vlade" Jemena prethodno imali tajne i otvorene odnose s Tel Avivom.

Govoreći o važnosti luka i moreuza Bab al-Mandab, šef Arapskog omladinskog foruma u Jemenu dodao je: Obale Jemena, posebno Bab al-Mandab, jedna su od najvažnijih arterija svjetske trgovine. Cionistički režim decenijama traži kontrolu nad ovim prolazom, a danas, uz podršku Sjedinjenih Američkih Država i nekih arapskih režima, pokušava garantovati svoju pomorsku sigurnost i kontrolu nad svjetskom trgovinom.

Zaključno je naglasio kontinuiranu podršku Sane Palestini i rekao: "Ovi događaji ne samo da nisu oslabili Jemen, već su ojačali volju jemenskog naroda. Nećemo se povući od podrške Gazi i Palestini ni pod kojim okolnostima. Jemen ima mnogo opcija, a iskustvo je pokazalo da neprijatelj, bilo na moru ili na kopnu, nije u stanju da se suoči s voljom jemenskog naroda. Put ka Jerusalemu će se nastaviti."