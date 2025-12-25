Izrael ciljao radiofarmaceutski pogon u prvom raketnom napadu na Isfahan

„Prva lokacija u Isfahanu koju je cionistički režim ciljao raketnim napadima bila je fabrika [koja proizvodi] gorivo za proizvodnju radiofarmaceutika, što znači da su upravo stvari koje su bile neophodne za narod i napredak zemlje napadnute u samoj prvoj fazi“, rekao je u četvrtak Mohammad Eslami, šef Iranske organizacije za atomsku energiju.

Dodao je da 12 dana izraelsko-američkog rata sredinom juna i događaji koji su uslijedili pokazuju da je iranska nuklearna industrija samo izgovor dok se, zapravo, protive napretku Islamske Republike.

Naglasio je da izjave zvaničnika tri evropske zemlje - Velike Britanije, Francuske i Njemačke - tokom utorkove sjednice Vijeća sigurnosti UN-a jasno pokazuju da je pravi cilj zaustavljanje napretka Irana.

Na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a u utorak, evropske strane iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015. - Velika Britanija, Francuska i Njemačka - insistirale su da Rezolucija 2231, kojom je sporazum podržan, ostane na snazi ​​iako je njen pravni vijek već istekao.

Sve odredbe rezolucije istekle su 18. oktobra 2025. godine, u skladu s njenom vlastitom klauzulom o raskidu.

Evropski trio nastojao je legitimizirati svoje nezakonite radnje vraćanjem opozvanih rezolucija, prema riječima glasnogovornika iranskog Ministarstva vanjskih poslova, koji je sastanak Vijeća sigurnosti nazvao "samo političkim potezom" tri evropske zemlje.

"Pravo pitanje i problem je iranski napredak, a ne nuklearno oružje", za koje lažno optužuju Iran da ga proizvodi, dalje je rekao Eslami.

Šef AEOI-ja naglasio je važnost napredovanja na putu znanja i promocije nuklearne nauke i tehnologije kao pokretačke snage nauke i inovacija.

Prema dokumentu američke strategije nacionalne sigurnosti, vještačka inteligencija, nuklearna tehnologija i kvantna tehnologija su osnovni ciljevi napretka, rekao je, dodajući: "Ako su ove tri [stavke] bitne za napredak SAD-a, onda moraju biti bitne i za druge zemlje."

Dalje je naglasio potrebu za jačanjem sinergije u oblasti radiofarmaceutika i deuterija, kao i teške vode, kako bi se unaprijedile metode liječenja, napominjući da je postignut veliki napredak u medicini i zdravstvu.