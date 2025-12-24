Iran kaže da nema osnova za inspekciju bombardiranih nuklearnih objekata

Govoreći novinarima na marginama sastanka kabineta u srijedu, Mohammad Eslami je rekao da trenutno ne postoje kodificirane upute za inspekciju nuklearnih objekata koji su oštećeni vojnim napadima.

„Dok se ovo pitanje ne razjasni, politički i psihološki pritisak i irelevantne daljnje mjere usmjerene na ponovnu inspekciju bombardiranih objekata i dovršetak neprijateljskih operacija su neprihvatljive i na njih se neće odgovoriti“, rekao je.

U junu, tokom američko-izraelske agresije na Iran, SAD su bombardovale tri iranska nuklearna postrojenja u Fordowu, Natanzu i Isfahanu, što je jasno kršenje međunarodnog prava i Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT).

Eslami je napomenuo da se Član 68 Sporazuma o zaštitnim mjerama odnosi samo na prirodne nesreće i štete, a ne na vojne napade ili rat.

„Ako IAEA smatra da su vojni napadi na zaštićena nuklearna postrojenja prihvatljivi, mora to eksplicitno odobriti i proglasiti“, rekao je. „Ali ako su takvi napadi ilegalni, moraju biti osuđeni, a poslijeratne procedure moraju biti jasno definirane.“

Dodao je da Iran neće prihvatiti zahtjeve za obnovljene inspekcije oštećenih lokacija dok agencija formalno ne definira takve uvjete.

O iranskoj saradnji s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), Eslami je rekao da nijedna zemlja u historiji nije surađivala s agencijom u mjeri u kojoj je to činio Iran.

„Najopsežnije i najintenzivnije inspekcije ikada provedene nametnute su iranskoj nuklearnoj industriji i ne postoji nijedan izvještaj koji ukazuje na nepoštivanje ili odstupanje od zaštitnih mjera“, rekao je.

Trenutni pritisak okarakterizirao je kao politički motiviran i usmjeren na nanošenje štete i slabljenje iranskog naroda, naglašavajući da iranske nuklearne aktivnosti ostaju potpuno miroljubive.

Oslanjajući se na sastanak Vijeća sigurnosti UN-a održan u utorak, Eslami je rekao da diskusije više ne samo da opravdavaju žaljenje, već su otkrile stvarnost dugotrajnog pritiska SAD-a na iransku nuklearnu industriju.

Napomenuo je da je Washington u svojoj strategiji nacionalne sigurnosti otvoreno izjavio da ne ostvaruje svoje interese putem međunarodnih organizacija i da se umjesto toga oslanja na „zakon džungle i upotrebu sile“.

Eslami je opisao izvještaj, izjave i reference iznesene tokom sjednice Vijeća sigurnosti kao "potpuno neprofesionalne i nelegalne".

Naglasio je da je Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 2231 istekla i da čak i ako bi se na nju pozivalo, njeni proceduralni zahtjevi nisu ispoštovani.

Tvrdnje da navodno nepoštivanje JCPOA od strane Irana opravdava ponovno uvođenje prethodnih sankcija UN-a, rekao je, "u potpunosti su odbačene i neprihvatljive".

Dodao je da su Kina i Rusija, obje stalne članice Vijeća sigurnosti s pravom veta, eksplicitno odbacile ove tvrdnje, navodeći da pritisak tri evropske zemlje i Sjedinjenih Država - podržan izraelskim lobiranjem - nema pravni temelj i nije provediv.

Na drugim mjestima u svojim izjavama, Eslami je najavio pokretanje nacionalnog multimedijalnog festivala pod nazivom "Nuklearna tehnologija za život", organiziranog zajedno s iranskim nacionalnim emiterom.

Rekao je da inicijativa ima za cilj suzbijanje dezinformacija i iskrivljenih narativa o iranskom nuklearnom programu predstavljanjem višeslojnih izvještaja kroz učešće javnosti i medija.