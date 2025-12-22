Vijeće šiitskih muslimana: Ne koristite tragediju u Sydneyu za gušenje propalestinskih pokreta

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Australijsko šiitsko vijeće izdalo je saopštenje nakon smrtonosnog incidenta pucnjave u Sydneyu, u Australiji, upozoravajući na pokušaje nekih pokreta da povežu ovaj incident s mirnim propalestinskim protestima, a također i da eskaliraju sigurnosne sukobe protiv muslimana.

Cijeli tekst saopštenja Australijskog šiitskog vijeća glasi:

Sedmicu dana nakon tragičnog terorističkog napada na plaži Bondi, odajemo počast žrtvama koje su izgubile živote i onima koji su povrijeđeni, te izražavamo saučešće njihovim porodicama i voljenima.

U danima nakon ovog incidenta, zabrinuti smo zbog pokušaja da se ovaj napad poveže s mirnim propalestinskim protestima bez pružanja ikakvih dokaza. Takve tvrdnje su neodgovorne i štetne. Mirna okupljanja su legitiman oblik građanskog angažmana, a njihovo povezivanje s terorističkim djelima potkopava demokratske slobode i nepravedno stigmatizira zajednice koje nisu imale veze s nasiljem u Bondiju.

Također smo duboko zabrinuti zbog nasilnog i visokoprofiliranog hapšenja sedam muslimanskih muškaraca u Liverpoolu i Sydneyu, uprkos tome što su vlasti priznale da nema dokaza o prijetnji od njih. Takve akcije mogu potkopati povjerenje javnosti, pogoršati društveni strah i ojačati štetne stereotipe, posebno protiv muslimana. Samo u protekloj sedmici svjedočili smo značajnom porastu govora mržnje protiv muslimana.

Na kraju, Šiitsko vijeće Australije upozorava na žurbu s donošenjem novih zakona ili politika nakon ove tragedije, posebno kada ove mjere nemaju stvarni utjecaj na sprječavanje budućih napada. Umjesto politiziranja ove tragedije, fokus bi trebao biti na opipljivim faktorima kao što su pristup oružju i potencijalni obavještajni nedostaci.

Pozivamo lidere da djeluju suzdržano, odgovorno i posvećeno jedinstvu, pravdi i zaštiti građanskih sloboda za sve građane Australije.