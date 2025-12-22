Šef iranske armije: Spremni smo odlučno odgovoriti na agresiju

Vrhovni komandant iranske vojske kaže da su snage pod njegovom komandom spremne da pruže "odlučan" odgovor na bilo kakve akte nereda od strane neprijatelja.

General-major Amir Hatami dao je ove komentare tokom posjete vojnim jedinicama u zapadnom Iranu u ponedjeljak.

Hatami je rekao da iranska vojska dosljedno pokušava poboljšati svoju spremnost za suočavanje s asimetričnim i neredovnim prijetnjama.

Nakon profesionalne obuke i vježbi, s posebnim naglaskom na pasivnu odbranu, vojska sada ima čvrstu odlučnost da se suoči s neprijateljima na bojnom polju, dodao je.

"Pažljivo pratimo sva neprijateljska kretanja i odlučno ćemo odgovoriti na bilo kakve akte nereda."

Načelnik iranske vojske također je pohvalio visok moral svojih drugova stacioniranih duž granica zemlje, rekavši da su opremljeni na osnovu iskustva ilegalne izraelsko-američke agresije iz juna.

Iranske snage su ciljale i uništile napredni neprijateljski dron Heron odmah nakon što je ušao na zapadnu granicu zemlje tokom 12-dnevnog rata, rekao je, upozoravajući na isti nivo odlučnosti u slučaju bilo kakvog novog napada.

Hatami je dalje napomenuo da tokom rata nametnutog od strane Iraka 1980-ih, Iran nije izgubio ni centimetar svoje teritorije.

„I danas je misija vojske da štiti teritorijalni integritet i nezavisnost Islamske Republike Iran. Svi se trudimo da ispunimo ovu misiju na najbolji mogući način“, izjavio je.