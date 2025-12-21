Poruka predsjednika Pakistana Vrhovnom vođi Islamske revolucije i iranskoj naciji, tokom prolaska kroz iransko nebo

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), tokom posjete Iraku, nakon ulaska u zračni prostor Islamske Republike Iran, pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari izrazio je solidarnost s iranskom nacijom poslavši poruku odanosti i poštovanja Vrhovnom vođi Islamske revolucije i predsjedniku Islamske Republike Iran.

Pakistanska predsjednička palata u Islamabadu objavila je u saopštenju: Kada je avion pakistanskog predsjednika ušao u iranski zračni prostor na putu od Islamabada do Bagdada, Asif Ali Zardari poslao je svoju poruku dobre volje visokim iranskim zvaničnicima.

U gornjem saopštenju se navodi: Ova poruka je poslana Njegovom Visočanstvu Vrhovnom vođi ajetullahu Seyyedu Aliju Hamneiju i dr. Masoudu Peshkianu, predsjedniku Irana.

Zardari je također naglasio međusobno poštovanje i unapređenje odnosa u regiji.

Istovremeno, "Muhammad Mudassar Tipu", pakistanski ambasador u Teheranu, također je prije nekoliko minuta napisao na svom službenom računu na društvenoj mreži X: Gospodin predsjednik Zardari prenio je svoju poruku dobre volje iranskom rukovodstvu na putu od Islamabada do Bagdada kada je njegov avion ušao u iranski zračni prostor.

Dodao je: Ova poruka potvrdila je solidarnost Pakistana s Iranom naglašavajući međusobno poštovanje i jače odnose između dva historijska susjeda.

Pakistanski ambasador je naglasio da je poruka predsjednika Zardarija, koja se poklapa sa proslavom Noći Jalda koju iranska nacija sutra slavi, civilizovana tradicija koja donosi nadu, radost i saosjećanje među ljudima i porodicama.

Rekao je: "Duh drevnog događaja Noći Jalda također definira naše bilateralne, društvene i kulturne veze."

Pakistanski predsjednik stigao je na Međunarodni aerodrom u Bagdadu prije nekoliko sati na poziv svog iračkog kolege Abdula Latifa Rashida u službenu četverodnevnu posjetu.

Osim sastanka s visokim iračkim zvaničnicima, Zardari bi trebao posjetiti sveta mjesta u Najafu, Ašrafu i Karbali.