Seyyed Ammar Hakim: Irak je ključni igrač i most između različitih osovina

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - Seyyed Ammar Hakim, vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti, u svom govoru na godišnjicu šehadeta ajetullaha Seyyeda Muhammada Baqira Hakima opisao je ovu priliku kao godišnju priliku za preispitivanje stavova, određivanje prioriteta i ispravljanje puta izgradnje nacionalne države u Iraku.

Član Vrhovnog vijeća Svjetske skupštine Ahlul Bayta (a.s), navodeći da obilježavanje godišnjice nije samo historijski događaj, rekao je: Ovaj dan je test iskrenosti u pridržavanju projekta koji je utemeljen krvlju šehida kako bi se izgradio snažan, nezavisan, pravedan i ujedinjen Irak.

Osvrćući se na trenutne političke trendove, vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti najavio je da je Irak na pragu formiranja nacionalne vlade na osnovu rezultata izbora i pravnih okvira, te da se ulažu napori da se ovaj proces završi u skladu s voljom naroda i interesima zemlje. Smatrao je da je poštovanje rezultata izbora i ubrzanje formiranja vlade nacionalnom potrebom.

Ističući autoritet vlade kao preduvjet za bilo kakvu reformu, Hakim je izjavio: Prava vlada znači provođenje zakona, osiguranje sigurnosti, postizanje pravde i upravljanje zemljom logikom vlade, a ne kratkoročnim reakcijama. Dodao je da buduća vlada mora imati sposoban tim, jasan program i moć da donosi odluke i provodi ih, a ne da se povlači pred krizama.

Vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti nazvao je ekonomiju "pravom bitkom za suverenitet" i rekao: Industrija, poljoprivreda, turizam, energetika, investicije, tehnologija i digitalizacija su stubovi nacionalne sigurnosti Iraka, a buduća vlada treba se procjenjivati ​​na osnovu stvarnih proizvodnih kapaciteta i održivog dohotka, a ne samo nominalnih budžeta.

U drugom dijelu svog govora, član Vrhovnog vijeća Svjetske skupštine Ahlul Bayta (a.s), osvrćući se na brzi regionalni razvoj, opisao je trenutnu situaciju kao "geopolitički zemljotres" i rekao: Irak je ključni igrač i most između različitih osovina i mora spriječiti da se uplete u sukobe inteligentnim upravljanjem vanjskim odnosima.

Naglasio je: Irak neće biti bojno polje za druge, niti kutija za poruke, niti linija kontakta u ime drugih. Vladina politika mora se zasnivati ​​na nacionalnim interesima i stabilnosti zemlje.

Vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti, naglašavajući vezu između sudbina zemalja u regiji, pozvao je na jačanje unutrašnjeg jedinstva Iraka uz podršku jedinstvu arapskih i islamskih stavova, te je palestinsko pitanje smatrao "legalnim, pravednim i humanim" pitanjem.

Član Vrhovnog vijeća Svjetske skupštine Ahlul Bayta (a.s) naglasio je: Mora postojati stvarna i temeljna saradnja protiv regionalnih prijetnji, uz ozbiljne napore da se spriječi bilo kakav regionalni sukob koji bi mogao ugroziti zemlje regije i njihovu unutrašnju sigurnost.

Zaključno, Hakim je upozorio: Sudbina regije je ili jedinstvo i kohezija ili podjela i raspršenost; a ako se odabere drugi put, žaljenje neće biti od koristi.