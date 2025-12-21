Izrael koristi prijetnje i medijsku pompu kako bi sakrio udarce pretrpljene u ratu s Iranom

Zamjenik načelnika iranskih oružanih snaga, brigadni general Ahmad Vahidi, dao je ove komentare u subotu, nakon što je NBC News izvijestio da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu predstaviti planove za mogući novi napad na Iran američkom predsjedniku Donaldu Trumpu tokom predstojećeg sastanka na Floridi.

U razgovoru za libanski televizijski kanal al-Mayadeen, Vahidi je rekao da Izrael koristi psihološki rat u pokušaju da iskrivi stvarnost i projektuje sliku koja ne odražava uslove na terenu.

Okupacijski režim nije uspio postići nijedan od svojih ciljeva u svom 12-dnevnom ratu protiv Irana, dodao je.

Izrael očajnički pokušava preživjeti usred rastuće izolacije, kao i ozbiljnih unutrašnjih i strateških problema, dok Iran nastavlja pažljivo pratiti regionalna i međunarodna dešavanja.

Vahidi, veteran komandant Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), dalje je napomenuo da izraelske izjave i propagandni napori vjerovatno neće dati rezultate.

Između 13. i 24. juna, Izrael je izvršio svoj teroristički čin agresije protiv Irana, ubivši najmanje 1.064 osobe i ciljajući civilnu infrastrukturu zemlje.

Dana 22. juna, Sjedinjene Američke Države su se također pridružile Izraelu i bombardovale tri iranska nuklearna postrojenja. Dva dana kasnije, Islamska Republika je uspjela nametnuti prekid kriminalne agresije svojim uspješnim udarima odmazde.

Ranije ovog mjeseca, šef izraelske Vojno-obavještajne uprave, general-major Shlomi Binder, navodno je priznao da je iranski program balističkih raketa pretrpio manju štetu u ratu nego što se prvobitno mislilo.

Neprijatelji nisu uspjeli eliminirati ni tri posto iranskih lansera raketa, rekao je brigadni general Mohammad Reza Naqdi, zamjenik koordinatora Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) tokom 12-dnevnog rata.

Iran je upozorio da će svaka pogrešna procjena ili novi čin agresije neprijatelja protiv zemlje biti dočekan smrtonosnim i čvrstim odgovorom.