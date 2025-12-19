Otkriven tajni kupac u velikom poslu s oružjem s Izraelom

Izvještaj Intelligence Onlinea, objavljen u četvrtak, navodi da posao vrijedan 2,3 milijarde dolara između Abu Dhabija i Tel Aviva uključuje isporuku naprednih vojnih sistema tokom osam godina.

Izvještaji su ovaj sporazum svrstali među niz velikih izvoza oružja izraelskih kompanija za proizvodnju oružja posljednjih godina.

Elbit je ranije najavio ugovor bez imenovanja države kupca ili otkrivanja uključenih sistema.

Razotkrivanje UAE kao Elbitovog misterioznog klijenta dolazi usred sve većih osuda organizacija za ljudska prava zbog izraelskog genocida u opkoljenom Pojasu Gaze.

Međunarodne organizacije poput Oxfama upozorile su da transfer naprednih vojnih sistema rizikuje omogućavanje ozbiljnih kršenja međunarodnog prava i daljnje štete civilima.

Otkriće dolazi nakon tihog širenja saradnje između UAE i Izraela koja se održavala tokom cijelog izraelskog genocida na blokiranoj palestinskoj teritoriji, uključujući napredak na međuregionalnom transportnom koridoru koji je uglavnom bio skriven od javnosti.

Prošlog mjeseca, izraelski mediji su izvijestili da je izgradnja takozvane "Željeznice mira", dizajnirane za prevoz robe iz Indije preko UAE, Saudijske Arabije i Jordana do Haife radi daljeg izvoza u Evropu i SAD, već dostigla naprednu fazu, a vlasti Emirata i Izraela su se složile da uspostave zajedničku administraciju za upravljanje rutom.

U oktobru je izraelska vojna firma Controp Precision Technologies otvorila svoju prvu podružnicu u UAE u Abu Dhabiju za proizvodnju, prodaju i servisiranje izraelskih elektrooptičkih sistema za nadzor pod izraelskim nadzorom, dodatno ugrađujući tržište odbrane Emirata u izraelsku industriju oružja.

Produbljivanje odnosa proširilo se i na diplomatsku sferu, jer su UAE u oktobru kupili zemljište vrijedno desetine miliona izraelskih šekela (NIS) kako bi izgradili svoju prvu stalnu ambasadu na palestinskim teritorijama koje je okupirao Izrael.

Francesca Albanese, specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija za okupirane palestinske teritorije, krajem oktobra je informisala članove Generalne skupštine svjetske organizacije o tome kako više od šezdeset vlada, a najvažnije zapadne sile i nekoliko arapskih država, omogućavaju "genocidnu mašineriju" izraelskog režima u Gazi.

Evropske države među najunosnijim izraelskim tržištima oružja

Elbit Systems je u novembru prijavio rekordne profite, potaknute prodajom oružja tokom izraelskog genocidnog rata u opkoljenoj palestinskoj regiji.

Prema Intelligence Onlineu, obim i tajnost sporazuma iz UAE odražavaju Elbitov raniji ugovor sa Srbijom vrijedan 1,63 milijarde dolara, potpisan u augustu.

Petogodišnji ugovor sa Srbijom uključuje precizne artiljerijske rakete dugog dometa, bespilotne borbene platforme i dronove, napredne obavještajne podatke, nadzor, sisteme za elektronsko ratovanje i nadogradnju borbenih vozila i vojnih platformi.

U novembru, izraelski list Haaretz izvijestio je da su Izrael i Albanija u septembru potpisali ugovor o isporuci artiljerije, minobacača i taktičkih dronova, koji je predvodio Elbit Systems.

Još u augustu, Private Eye je izvijestio da se britansko Ministarstvo odbrane kreće ka ugovoru vrijednom 2,7 milijardi dolara sa Elbit Systemsom, kojim bi najveća izraelska firma za proizvodnju oružja godišnje obučavala do 60.000 britanskih vojnika i postala strateški partner britanske vojske.

Najveći od njih bila je prodaja sistema Arrow 3 Njemačkoj od strane Israel Aerospace Industries (IAI) 2023. godine za 3,5 milijardi dolara.

Događaji dolaze u trenutku kada izraelske firme za proizvodnju oružja nastavljaju osiguravati ugovore širom svijeta uprkos izraelskom genocidu u Gazi.