Jevrejski rabin: Dok god postoji cionistički režim, svi su u opasnosti / Jevreji bi trebali napustiti Izrael

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), anticionistički jevrejski rabin naglasio je fundamentalnu razliku između "judaizma" kao Božanske religije i "cionizma" kao političke ideologije i izjavio: Ono što se danas dešava u Palestini nije samo grubo kršenje ljudskih prava i međunarodnog prava, već i "zločin" iz perspektive autentičnih jevrejskih učenja.

Jevrejski rabin: Zločini protiv Palestinaca su jasno kršenje judaizma

Rabin "David Feldman", viši član anticionističke jevrejske organizacije "Neturei Karta", u ekskluzivnom intervjuu za web stranicu "Arabi21", osvrćući se na nastavak genocidnog rata protiv palestinskog naroda, naglasio je: Ubistvo, pljačka i potiskivanje cijele nacije nemaju mjesta u jevrejskoj religiji, a ono što se danas radi u ime Jevreja je jasno iskrivljavanje ove božanske religije.

Podsjećajući na historiju suživota Jevreja i muslimana u zemlji Palestini, dodao je: "Vekovima su Jevreji živjeli u sigurnosti pod islamskom vlašću, a Palestinci su bili čuvari njihovih života i dostojanstva; ova situacija se nastavila sve do 1920-ih, kada je cionistički projekat ušao u ovu zemlju i promijenio tok historije."

Izrael ne predstavlja judaizam

Odbacujući tvrdnju cionističkog režima da predstavlja sve Jevreje u svijetu, ovaj anticionistički rabin je rekao: "Država Izrael ne predstavlja ni Jevreje ni judaizam. Velika populacija Jevreja širom svijeta, sa probuđenom savješću, osuđuje ove zločine, a sama jevrejska religija se odlučno protivi ovim djelima."

Feldman je nastavio: "Insistiranje cionističkog režima na činjenju zločina u ime Jevreja ne samo da šteti palestinskom narodu, već i ugrožava sigurnost Jevreja širom svijeta, te povećava mržnju, nasilje i prijetnje protiv njih."

Suštinska razlika između judaizma i cionizma

Objašnjavajući fundamentalnu razliku između judaizma i cionizma, rekao je: Judaizam je religija; religija zasnovana na vjeri u Boga i prakticiranju Božanskih zapovijedi, bez etnocentrizma, politizacije ili opravdavanja nasilja. Međutim, cionizam je potpuno politički pokret koji su osnovali ljudi koji se sami nisu pridržavali jevrejskih učenja i koristili su religiju kao alat za opravdanje zločina zabranjenih u toj religiji.

Prema ovom jevrejskom rabinu, cionizam nije samo prijetnja Palestincima, već i opasnost za čovječanstvo i "oskrnavljenje imena Boga".

Vjersko protivljenje služenju u cionističkoj vojsci

U drugom dijelu ovog razgovora, Feldman se osvrnuo na pitanje protivljenja religioznih Jevreja služenju u vojsci cionističkog režima i rekao: Religiozna omladina koja odbija vojnu službu u osnovi ne vjeruje u postojanje ovog režima i nije spremna da čini zločine svojim rukama ili podržava božansku neposlušnost.

Osvrćući se na ozbiljne pritiske na ove pojedince, dodao je: Ovi mladi ljudi se smatraju kriminalcima od 17. godine jednostavno zato što odbijaju služiti u vojsci, a neki se čak suočavaju s rizikom od hapšenja zbog napuštanja okupiranih teritorija.

Eksplicitan poziv za napuštanje okupiranih teritorija

U direktnoj poruci Jevrejima koji žive u okupiranoj Palestini, ovaj anticionistički rabin je naglasio: Vrijeme je da ljudi shvate da su cionistička obećanja o sigurnosti i domovini bila u osnovi lažna. Sve dok postoji ovaj cionistički sistem, svi su u opasnosti, uključujući i same Jevreje.

Pojasnio je: Ohrabrujem Jevreje da napuste okupirane teritorije, jer su njihovi životi, vjerski identitet i duhovna budućnost u opasnosti. Povratak na predcionističku situaciju i napuštanje ove političke ideologije jedini je put do spasenja.

Odbacivanje "rješenja o dvije države" i naglašavanje potpunog kraja okupacije

Kao odgovor na pitanje o "rješenju o dvije države", Feldman je rekao: Vraćanje dijela zemlje Palestincima nije dovoljno. Iz perspektive judaizma, pogrešno je da čak i dio Palestine ostane pod kontrolom cionističkih institucija i ne postiže istinsku pravdu.

Naglasio je: Cionistička okupacija mora potpuno prestati, sva prava moraju biti vraćena potlačenima, izbjeglicama se mora dozvoliti povratak, a palestinski narod mora sam odlučiti o vrsti vlade koju želi.

Uspješno iskustvo islamske vladavine nad Palestinom

Jevrejski rabin, pozivajući se na historijsko iskustvo islamske vladavine nad Palestinom, rekao je: Već smo isprobali ovaj model i rezultat je bio uspješan. Prije više od 100 godina, Jevreji su živjeli u sigurnosti i poštovanju pod muslimanskom vlašću.

Dodao je: Čak i ako Palestinci izaberu islamsku i vjersku vladu, ta vlada će biti mnogo sigurnija i poštovanija za Jevreje od trenutne situacije.

Kritika normalizacije i podrške Amerike Izraelu

Zaključno, Feldman je kritikovao bezuvjetnu podršku nekih vlada, posebno Sjedinjenih Američkih Država, cionističkom režimu i rekao: Ova slijepa podrška je pobuna protiv Boga i uništenje čovječanstva, a njene posljedice će pogoditi sve.

Izrazio je nadu da će političari, izvan cionističke propagande, preispitati svoje odnose s Izraelom i braniti ljudske vrijednosti.