Udruženje muslimanskih učenjaka Libana: Vrijeđanje Časnog Kur'ana napad je na sve muslimane

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Udruženje muslimanskih učenjaka Libana osudilo je u saopštenju postupak kandidata Republikanske stranke za mjesto u Senatu Floride u Sjedinjenim Državama.

U saopštenju se navodi: „Kandidat je, svojim riječima i postupcima kojima je namjerno vrijeđao Časni Kuran, počinio djelo koje se smatra neprihvatljivom uvredom od strane nemoralnog i neosjetljivog ljudskog bića. Ovo ponašanje je zlonamjeran pokušaj iskorištavanja rasne mržnje i neprijateljstva s ciljem osvajanja mjesta moći u vladi velikog đavola, Sjedinjenih Američkih Država.“

Udruženje libanonske uleme naglasilo je: „Podsticanje vjerske mržnje je uvreda za američko društvo, koje je poznato po svojoj vjerskoj raznolikosti, a muslimani čine značajan dio američkih građana. Ovaj čin nije samo napad na islamske svetinje, već i nepoštovanje svetosti svih religija, od kršćanstva do judaizma.“

Udruženje je naglasilo: „Takvo ponašanje otvara put ekstremistima drugih religija da napadaju svetinje drugih, pa čak i povećavaju mogućnost izvođenja osvetničkih operacija, što će ozbiljno naštetiti američkom društvu.“

U saopštenju se dalje navodi: Takve izjave i postupci nemaju nikakve veze sa slobodom izražavanja i jasno su dio diskursa vjerske mržnje.

Skup je zahtijevao da pravosudne institucije Sjedinjenih Američkih Država procesuiraju ovu osobu zbog vrijeđanja vjerskih uvjerenja velikog dijela društva i podsticanja protiv unutrašnjeg mira. Također je pozvao Organizaciju islamske saradnje da poduzme odgovarajuće mjere kako bi zaustavila i osudila takvo ponašanje na nivou međunarodnog prava, te pozvao američke nevladine organizacije da organizuju protestne skupove i pokrenu pravne postupke kako bi spriječile ponavljanje takvih uvredljivih djela.

Drugi dio saopštenja navodi: Islamske institucije moraju ići dalje od logike emocionalnih i privremenih reakcija i okrenuti se organizovanim i pravnim odgovorima; moraju dokumentovati takve slučajeve klevete i dostaviti ih pravnim i sudskim vlastima zemalja u kojima se takve uvrede događaju, kako bi oni koji promoviraju vjersku mržnju i diskriminaciju mogli biti procesuirani na osnovu zakona protiv rasizma i antireligijskog podsticanja.

Na kraju saopštenja, skup muslimanskih učenjaka je naglasio da je Časni Kuran najsvetiji simbol za muslimane i da se napad na njega smatra napadom na sve njih. Rekli su: Kuran ne treba koristiti kao sredstvo za političke sukobe, već treba uložiti napore da se osigura da on bude, kakav zaista jeste, izvor svjetla, upute i spasenja za čovječanstvo od tame neznanja i zablude.