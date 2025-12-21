Libanski zastupnik otkriva plan za potpuno uništavanje oružja otpora/nema potvrde o putovanju šefa vanjskih poslova Hezbollaha u Saudijsku Arabiju

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - "Amin Sherry", visoki član Hezbollaha i član frakcije "Lojalnost otporu" u libanskom parlamentu, rekao je: Zasad nema službene potvrde o putovanju Ammara al-Moussawija, šefa vanjskih poslova Hezbollaha, u Saudijsku Arabiju i moramo pričekati službenu izjavu Rijada ili odnosa s javnošću stranke.

Naglasio je dosljedan stav Hezbollaha, rekavši: "Svaki direktni pregovori sa cionističkim režimom znače više ustupaka od Libana, a Libanon ne može dobiti nikakve ustupke od Tel Aviva."

Sherry je pozvao na unutrašnji nacionalni dijalog kako bi se postigao jedinstveni stav, čiji je prioritet zaštita nacionalnog suvereniteta kroz oslobađanje okupiranih teritorija, oslobađanje zatvorenika i prekid izraelske agresije.

Podsjetio je da je Hezbollah ranije pozivao na nacionalni dijalog kako bi se razvila strategija odbrane, ali nije dobio odgovor i ostaje otvoren za razumijevanje sa svim libanskim strankama.

Sherry je rekao da je puna implementacija Rezolucije Vijeća sigurnosti 1701 isključiva odgovornost libanonske vlade i rekao: "Hezbollah insistira da vlada preuzme sve svoje dužnosti u oblasti zaštite i nadzora."

Također je najavio punu saradnju Hezbollaha s libanonskom vojskom u planu razmještanja vojnih snaga južno od rijeke Litani, ali je izrazio sumnju u ozbiljnost međunarodne podrške vojsci - posebno s obzirom na odgađanje konferencije o vojnoj pomoći u Parizu do februara.

Predstavnik Hezbollaha otkrio je da je bivši američki ambasador rekao arapskom ambasadoru da svako oružje u posjedu Hezbollaha treba uništiti nakon što bude oduzeto ili prodano u inostranstvu.

U vezi s mogućnošću da se Libanon pridruži Ibrahimovim sporazumima, Sherry je naglasio da ova odluka pripada samo libanonskom narodu, koji je svjestan da svako približavanje Izraelu ugrožava postojanje Libana na osnovu projekta "Veliki Izrael". Smatrao je da je uloga SAD-a da služe strateškoj sigurnosti Izraela u cijeloj regiji, posebno u Libanu i Siriji.

Sherry je objavio da je Hezbollah proveo sveobuhvatnu studiju ratne štete i procijenio troškove obnove (isključujući komercijalne objekte) na maksimalno 4 milijarde dolara.

O pitanju izbora, rekao je da je Hezbollah spreman održati parlamentarne izbore, ali želi da se oni održe na zakonski propisani datum, a to je 3. maj. Sherry je također otkrio da ministri vanjskih poslova i unutrašnjih poslova nisu dali nikakvo objašnjenje o preprekama za održavanje izbora u 16. okrugu (Libanci u inostranstvu).

Vrijedi napomenuti da je jedna libanska publikacija nedavno tvrdila da je Ammar al-Moussawi, šef vanjskih odnosa Hezbollaha, već tri dana na tajnom putovanju u Saudijsku Arabiju, uz posredovanje Turske.