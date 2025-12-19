ICC: Američke sankcije 'flagrantni napad' na globalnu pravdu

"Ove sankcije su flagrantni napad na nezavisnost nepristrasne sudske institucije koja djeluje u skladu s mandatom koji su joj dodijelile države članice iz različitih regija", navodi se u saopštenju ICC-a.

U svom saopštenju, ICC je upozorio da prijetnje sudijama zbog poštivanja zakona ugrožavaju cijeli međunarodni pravni okvir.

Naglasio je da takve mjere potkopavaju vladavinu prava i potvrdio svoju podršku svom osoblju i žrtvama zločina.

Sankcije je najavio američki državni sekretar Marco Rubio, koji je optužio sudije da su "direktno uključene" u ono što je nazvao "nelegitimnim ciljanjem Izraela".

Tvrdio je da su učestvovali u naporima da se istraže izraelski državljani bez pristanka Izraela.

"Ove osobe su se direktno uključile u napore ICC-a da istraže, uhapse, pritvore ili krivično gone izraelske državljane, bez pristanka Izraela, uključujući glasanje većinom u korist presude ICC-a protiv izraelske žalbe 15. decembra", rekao je Rubio u saopštenju.

Nizozemska, domaćin ICC-a, također je osudila sankcije, tvrdeći da međunarodni sudovi moraju djelovati bez uplitanja.

ICC, koji ima 125 država članica, suočio se s ograničenjima u februaru, a Bijela kuća je navela potrebu da odgovori na "nelegitimne akcije" usmjerene protiv SAD-a i Izraela.

Ove sankcije, donesene izvršnom naredbom Trumpa, ograničavaju pristup osnovnim uslugama i zabranjuju ulazak u SAD. Potaknute su izdavanjem naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog ministra rata Yoava Gallanta od strane Međunarodnog krivičnog suda (ICC) zbog "zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina" počinjenih tokom genocidnog rata u Gazi.

Izvještaji sugeriraju da su ove sankcije dio širih napora da se izvrši pritisak na sud u vezi s nalozima za hapšenje. Posebno se ističe da se glavni tužilac ICC-a Karim Khan suočio s prijetnjama u vezi s posljedicama izdavanja takvih naloga, uključujući upozorenja zvaničnika povezanih s izraelskim rukovodstvom.

Od oktobra 2023. godine, izraelska vojska je, prema izvještajima, ubila približno 70.667 Palestinaca, pretežno žena i djece, te ranila 171.000 drugih tokom tekućeg rata u Gazi.

Stručnjaci tvrde da je izraelski režim, uz podršku SAD-a i zapadnih zemalja, počinio djela genocida nad Palestincima na opkoljenoj teritoriji.