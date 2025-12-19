Zagovaračka grupa DAWN pokrenula web stranicu koja otkriva "Lica AIPAC-a", navodeći nedostatak transparentnosti

Ovaj projekat predstavlja 50 pojedinaca, 41 člana odbora i devet rukovodilaca, koji vode Američko-izraelski komitet za javne poslove (AIPAC), jednu od najuticajnijih pro-izraelskih lobističkih grupa u SAD-u.

DAWN je kritikovao AIPAC zbog toga što nije javno otkrio članove svog odbora i izvršnog odbora na svojoj službenoj web stranici, nazivajući to značajnim problemom transparentnosti za organizaciju AIPAC-ovog ranga.

„AIPAC je prikrio identitete svojih direktora i službenika od američke javnosti. Danas pružamo transparentnost koju ova organizacija odbija ponuditi“, rekla je Sarah Leah Whitson, izvršna direktorica DAWN-a.

Naglasila je pravo javnosti da zna ko donosi odluke koje utiču na globalna pitanja.

Resurs, dostupan na (www.AIPACwhoweare.org), zasnovan je na javno dostupnim informacijama, uključujući podneske AIPAC-a IRS obrasca 990, podneske Zakona o otkrivanju lobiranja i evidencije Federalne izborne komisije.

DAWN je istakao da, iako AIPAC mora otkriti ove informacije u godišnjim IRS podnescima, one nisu lako dostupne na web stranici AIPAC-a i obično kasne oko godinu dana.

AIPAC, američka lobistička grupa sa sjedištem u Washingtonu, DC, zalaže se za proizraelsku politiku u Kongresu i izvršnoj vlasti, podržavajući milijarde godišnje američke vojne pomoći Izraelu i protiveći se uslovima za transfer oružja.

U izbornom ciklusu 2023-2024, AIPAC je, putem svog političkog akcionog odbora (AIPAC PAC) i super PAC-a (United Democracy Project), potrošio ukupno 126,9 miliona dolara, prema podacima Federalne izborne komisije.

DAWN je istakao pravne odgovornosti rukovodstva AIPAC-a prema Zakonu o neprofitnim korporacijama Washingtona, DC, naglašavajući da članovi odbora i službenici imaju fiducijarne dužnosti da nadgledaju potencijalne pravne prekršaje.

„Ovih 50 službenika i direktora ne bi se trebalo skrivati ​​iza imena AIPAC. Američki zakon o neprofitnim organizacijama smatra ih lično odgovornima za ponašanje organizacije“, izjavio je Raed Jarrar, direktor za zastupanje u DAWN-u.

Projekat također otkriva veze između lidera AIPAC-a i drugih proizraelskih organizacija, uključujući:

Predsjedavajuću Upravnog odbora Betsy Berns Korn, koja također predsjedava Konferencijom predsjednika glavnih američkih jevrejskih organizacija.

Bivšu predsjedavajuću Konferencije Harriet Schleifer, koja je članica Upravnog odbora AIPAC-a i povezana je s Washingtonskim institutom za bliskoistočnu politiku.

Člana Upravnog odbora Michaela Kassena, bivšeg predsjednika AIPAC-a i povjerenika Hudson instituta.

Člana Upravnog odbora Jamieja Sprayregena, koji obnaša funkcije u Forumu za Bliski istok i Američkom jevrejskom komitetu.

„Naše istraživanje pokazuje da Upravni odbor AIPAC-a nije samo grupa pojedinaca; to je veza koja povezuje gotovo svaku glavnu proizraelsku instituciju u Americi“, rekla je Isabelle Hayslip, specijalistkinja za zastupanje i komunikacije u DAWN-u.

AIPAC nije javno odgovorio na inicijativu DAWN-a.